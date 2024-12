Das jung-dynamische Unternehmen Econik Speakers der umtriebigen Hifi-Piloten aus Eisingen kündigt ein spannendes Upgrade an: Die hauseigenen Aktivlautsprecher gibt es nun auch mit besonders hochwertigen AMT-Hochtönern aus dem Hause Mundorf.

Econik meets Mundorf: mehr Präzision

Econik Speakers erweitert ab sofort die Konfigurationsoptionen seiner Lautsprecher: Kunden können sämtliche Modelle des Herstellers auch mit einem speziell angepassten AMT-Hochtöner von Mundorf erhalten. Das Upgrade soll eine spannende Alternative zum bisherigen SEAS-Excel-Kalottenhochtöner darstellen.

Der neue AMT-Hochtöner zeichne sich durch – so Econik Speakers – außergewöhnliche Dynamik, minimale Verzerrungen sowie herausragende Klarheit aus. Dank einer gezielten Anpassung an die Lautsprecher von Econik Speakers füge er sich nahtlos in die Econik-Klangsignatur ein und ermögliche ein noch facettenreicheres, präziseres Hörerlebnis.

Einführungsaktion

Standardmäßig kostet das Upgrade 600 Euro pro Paar. Anlässlich der Neueinführung gibt es bis zum 31. Dezember 2024 noch 500 Euro Rabatt (!), sodass Kunden für nur 100 Euro Paaraufpreis dieses highendige Feature implementieren können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Econik Speakers (siehe unten).

Übrigens: Wer sich näher vorinformieren möchte, dem empfehlen wir unseren Test der Econik Six.

