Econik Four, Six, Seven: Aktivlautsprecher mit Hubs | News fairaudio

HifiPilot kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung die Einführung einer neuen Lautsprechermarke an. Es handelt sich um vollaktive Modelle, die sowohl kabelgebunden-analog (XLR) als auch mittels WiSA-Standard wireless eingesetzt werden können. Zusätzlich gehören zwei Sound Hubs zum Programm von Econik.

Econik-Aktivlautsprecher: technische Details und Konzept

Die brandneue Marke ist ein „Eigengewächs“ des umtriebigen HifiPilot-Teams. Als Entwickler zeichnen Berthold Daubner und Jens Hörmann verantwortlich – und sie betonen, dass ein Großteil der eingesetzten Komponenten in Deutschland gefertigt wird: So stammen beispielsweise die Gehäuse und Abdeckungen aus dem Erzgebirge und die Innenverkabelung von in-akustik.

Treiberseitig entschied sich das Entwickler-Duo für Chassis des norwegischen Spezialisten Seas – und elektronikseitig für Class-D-Endstufen und DSP-Frequenzweichen, die allerlei spannende Klangeingriffe gestatten: So lassen sich per Download und USB-Stick unterschiedliche Klangpresets direkt in die Lautsprecher einspielen, beispielsweise für die Platzierung auf einem Schreibtisch, eine wandnahe Aufstellung oder auch für Räume mit besonders starker Nachhallzeit. Ja, es sei sogar möglich, per DSP vom grundsätzlichen 2,5-Wege-Prinzip auf ein Dreiwegedesign zu switchen.

Außerdem sind die Econik-Lautsprecher mit einer automatischen Frequenzanpassung im Tieftonbereich ausgestattet, die sich im Prinzip wie eine Loudnesskorrektur benimmt: Bei leisem Hören bis zu einem Schalldruckpegel von etwa 70 dB wird der Bass feinfühlig angehoben, damit sich trotz geringen Pegels ein vollständiges Klangbild ergibt.

Interessant ist darüber hinaus die Treiberverteilung: Bei den Kompaktmodellen Four und Six sitzt nämlich der Tieftöner auf der Rückseite (die „Zeitrichtigkeit“/Phasenlage wird per DSP geregelt). Die Econik Four ist mit zwei 12,5-cm-Tief(mittel)tönern und einem 25-mm-Kalottenhochtöner ausgestattet, die ebenfalls kompakte Six sowie der Centerlautsprecher Seven kommen mit dem gleichen Hochtöner, aber mit größeren Tiefmitteltönern (16,5 cm).

Auch an die Nachhaltigkeit habe man gedacht, heißt es in der Pressemitteilung. So besteht die Umverpackung überwiegend aus Recyclingmaterialien oder nachwachsenden Rohstoffen.

Hubs für Stereo und Surround

Gegen Aufpreis sind übrigens auch passende Vorstufen/Hubs erhältlich – und zwar wahlweise für den Stereo- oder Surroundbetrieb. Sie sind mit analogen und digitalen Eingängen ausgestattet und unterstützen diverse Streaming-/Netzwerkprotokolle wie Chromecast, UPnP oder Apple Airplay. Zudem kommt mit den Hubs ein automatisches Einmesssystem, um die Econik-Lautsprecher optimal auf die individuellen raumakustischen Bedingungen einstellen zu können.

Design und Einführungsangebote

Zu guter Letzt sollte noch erwähnt werden, dass die Econik Four, Six & Seven umfänglich individualisiert werden können: mit unterschiedlichen Gehäusefarben, Designringen und Abdeckungen.

Interesse? Dann sollten Sie schnell zuschlagen, denn die Hifipiloten gewähren aktuell erhebliche Rabatte zur Einführung (siehe Link zur Herstellerwebsite unten), außerdem gibt’s ein Cashbackprogramm, bei dem für die Teilnahme an einer Zufriedenheitsumfrage 100 Euro Cashback gewährt werden.

Preise (jeweils unrabattiert und ohne Bundle-Specials):

Econik Four: ab 2.699 Euro (Paar)

Econik Six: ab 3.369 Euro (Paar)

Econik Seven: ab 2.019 Euro (Stück)

Econik Stereo Hub: 700 Euro

Econik Surround Hub: 1.099 Euro

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen

Deutschland

Telefon: +49(0)7232-364015

E-Mail: info@econik-speakers.com

Web: https://econik-speakers.com/