Nur Fliegen ist schöner: Schwebende Aktivlautsprecher-Skulpturen Econik 1851

So etwas sieht man nicht alle Tage: Mit den Econik 1851 stellt die deutsche Manufaktur Econik Speakers Lautsprecher vor, die sich anschicken High-End-Audio, Streaming-Funktionalität und skulpturales Design auf außergewöhnliche Weise miteinander zu verbinden. Das vollaktive System fällt äußerlich durch ein 3D-gedrucktes Quarzsand-Gehäuse auf, birgt innen WiSA- und Class-D-Technologien und setzt für die finale Schallwandlung auf präzise abgestimmte Keramiktreiber deutscher Provenienz.

Econik 1851: Konzept und Design

Tatsächlich wirkt die Econik 1851 weniger wie ein klassischer Lautsprecher als vielmehr wie ein frei im Raum schwebendes Designobjekt. Möglich wird das durch ein eigens entwickeltes Stahlseil-System, das die Lautsprecher trägt und gleichzeitig mechanisch vom Boden entkoppelt. Daraus soll nicht nur eine optische Leichtigkeit rühren, auch die Übertragung unerwünschter Körperschallvibrationen soll so im Zaum gehalten werden.

Designer Anton Erbenich beschreibt das Konzept so: „Mit der Econik 1851 habe ich einen Lautsprecher geschaffen, der skulpturale Klarheit, deutsche Ingenieurskunst und kompromisslose Klangpräzision zu einem einzigen, zeitlosen Objekt vereint.“

Neue Sphären

Besonders ungewöhnlich ist die Konstruktion des Gehäuses. Statt auf klassische MDF- oder Aluminiumkonstruktionen zu setzen, nutzt Econik ein 3D-gedrucktes Quarzsand-Gehäuse, das anschließend mit Epoxidharz infundiert wird.

Diese aufwendige Fertigung soll eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit bei gleichzeitig sehr guter Resonanzkontrolle ermöglichen. Darüber hinaus erlaube die additive Fertigung komplexe organische Formen, die mit klassischen Produktionsmethoden kaum realisierbar wären, heißt es von Econik.

Zusätzlich wirkt die sphärisch ausgelegte Geometrie naturgemäß stehenden Wellen und internen Reflexionen entgegen. Die Wandstärken und Materialstrukturen wurden mithilfe von FEM-Simulationen optimiert, um möglichst kontrollierte akustische Bedingungen zu schaffen.

Vollaktiv, DSP-gesteuert und (fast) kabellos

Die Econik 1851 sind konsequent als vollaktives Lautsprechersystem aufgebaut. Verstärker, DSP-Einheiten und Signalverarbeitung befinden sich komplett im Lautsprechergehäuse. Externe Endstufen oder umfangreiche Verkabelungen entfallen dadurch: Im Alltag genügt jeweils ein Stromanschluss pro Lautsprecher.

Für die drahtlose Signalübertragung setzt Econik – wie auch bei anderen Lautsprechern des Hauses – auf den etablierten WiSA-Standard. Hochauflösende Audiosignale werden damit kabellos mit bis zu 24 Bit / 96 kHz übertragen.

Der interne Quad-Core-DSP sorge bei alledem für eine phasenkohärente Schallwandlung: Das Timing und die räumliche Darstellung würden besonders präzise kontrolliert, so Econik.

Treiberdoppel von Eton Audio

Für die eigentliche Schallwandlung kommen speziell abgestimmte Treiber von Eton Audio zum Einsatz, und zwar ein 28-mm-Magnesium-Keramik-Hochtöner sowie ein 181-mm-Langhub-Chassis mit einer Membran aus Magnesium-Verbundwerkstoff.

Die Treiber werden laut Hersteller einzeln vermessen und exakt auf das Gehäuse sowie die DSP-Abstimmung angepasst. Entwicklungsziel sei ein besonders neutrales, impulstreues und hochauflösendes Klangbild mit hoher Dynamik und geringer Verfärbung. Der Frequenzgang wird mit 34 bis 40.000 Hz deklariert (± 3dB), die Trennung zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner erfolge bei 3.200 Hz.

Die integrierten Class-D-Verstärker sind mit jeweils 150 Watt Leistung spezifiziert, einzeln nehmen sie die Hoch- und Tiefmitteltoneinheiten dediziert ins Visier. Auch deswegen sei bei höheren Pegeln laut Econik eine kontrollierte und verzerrungsarme Wiedergabe gewährleistet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Aktivlautsprecher Econik 1851 sind ab sofort im Rahmen „exklusiver Hördemonstrationen“, wie es der Hersteller formuliert, vorführbereit. Der Paarpreis wird mit 16.800 Euro angegeben.