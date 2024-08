Das European Audio Team, bei HiFi-Fans vor allem bekannt in der abgekürzten Fassung E.A.T., kündigt einen Plattenspieler an, der mit einem ungewöhnlichen Werkstoff aufwartet: Das Chassis besteht nämlich aus Beton. Doch das ist nicht der einzige audiophile Kniff des Drehers.

E.A.T. C-Dur Concrete: Klangtreue und Laufruhe

Ein optimaler Plattenspieler überzeugt durch Laufruhe und Klangtreue, sagt E.A.T. Während andere Hersteller Ultraleicht- oder Brett-Konzepte verfolgen, macht es das European Audio Team genau andersherum: Das Chassis des neuen C-Dur Concrete kommt mit einer handgefertigten Betonzarge, die das nicht unerhebliche Gewicht von 32 Kilogramm mitbringt.

Antrieb

Durch die Massivbauweise erhofft man sich bei E.A.T. hervorragende Dämpfungseigenschaften, was noch durch weitere Maßnahmen unterstützt wird. So ist der ultraleise Antriebsmotor in einem isolierten Stahlring montiert, seine Drehkraft wird von einem antistatischen Gummiriemen auf den Aluminium-Subteller übertragen. Die elektronische Motorsteuerung gestattet die Anwahl von 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute.

Gut gelagert

Der auf dem C-Dur Concrete verbaute 10-Zoll-Carbon-Tonarm (E.A.T. C-Note) besitzt eine spezielle Lagerung, bei der Prinzipien der Einpunktlagerung mit einem Kardangelenkdesign kombiniert wurden. Das soll hohe Stabilität und geringe Reibung mit sich bringen, außerdem rühmt man bei E.A.T. die durch spezielles Silikonfett im Inneren des Tonarms erzielte Resonanzdämpfung von mehr als 50 Prozent. Der neue E.A.T.-Platenspieler ist zudem mit einem semi-symmetrischen 5P-DIN-zu-RCA-Kabel ausgestattet, so der deutsche Vertrieb IAD.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue E.A.T. C-Dur von E.A.T. ist ab sofort erhältlich, der Preis beträgt 7.490 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.eat.audio/