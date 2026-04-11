Retro trifft Hightech: Der Kompaktlautsprecher Dynaudio Legend

Legenden leben länger: Es gibt eine spannende Neuerung aus dem Hause Dynaudio, die auf der diesjährigen Axpona-Messe ihre Weltpremiere feiert: nämlich den kompakten Lautsprecher Dynaudio Legend, der trotz seines kleinen Formats technisch und vom Produktionsaufwand her aus dem Vollen schöpfen soll, heißt es vom Hersteller.

Limitiert, aber nicht limitiert?

Die Besonderheit beim Dynaudio Legend beginnt bereits beim Konzept – Dynaudio spricht von einem „limitierten Paar in nicht limitierter Auflage“. Gemeint ist damit: Die Produktionszahlen sind nicht begrenzt, aber jedes einzelne, sorgfältig gematchte Paar sei ein Unikat.

Gefertigt wird die Legend im dänischen Skanderborg – und das mit einem klaren Fokus auf Materialqualität und Verarbeitung, so Dynaudio. Das Gehäuse besteht aus massivem, intern verstärktem MDF und wird mit einem aufwendig selektierten Palisanderfurnier versehen. Die einzelnen Paneele werden visuell abgestimmt und von Hand zusammengefügt, sodass jedes Lautsprecherpaar eine individuelle Anmutung erhält.

Klassische Zitate

Optisch schlägt Dynaudio dabei bewusst die Brücke in die eigene Vergangenheit: Die Legend zitiert klassische Modelle wie die Compound-Serie oder die Consequence-Lautsprecher aus den 1980er-Jahren. Sichtbare Schrauben, geschwungene Gehäusekanten und eine insgesamt markante, fast schon möbelartige Präsenz unterstreichen diesen Retro-Ansatz.

Aktuelle Technik

Technisch hingegen ist die Legend klar in der Gegenwart verankert. Im Hochton arbeitet der bekannte Esotar-3-Hochtöner mit 28-mm-Gewebekalotte und Hexis-Innenstruktur – ein Treiber, der sonst in deutlich größeren und teureren Modellen der Confidence-Serie sowie in professionellen Studiomonitoren zum Einsatz kommt. Der bisher beste Hochtöner von Dynaudio, so die Dänen.

Im Mittel- und Tieftonbereich übernimmt ein 15-cm-Treiber mit MSP-Membran (Magnesium-Silikat-Polymer), der von einem speziell entwickelten Strontium-Carbonit-Magnetsystem angetrieben wird. Diese Kombination soll eine präzise und zugleich druckvolle Wiedergabe ermöglichen, die man eher von größeren Lautsprechern erwarten würde.

Auch bei der Frequenzweiche setzt Dynaudio auf einen puristischen Ansatz: Eine kaskadierte Konstruktion erster Ordnung mit hochwertigen Bauteilen – darunter Luftspulen und Kondensatoren von Duelund – sollen für eine möglichst kohärente und natürliche Signalverarbeitung bürgen. Ergänzt wird das Konzept durch einen Dual-Flare-Bassreflexport, bekannt aus höherklassigen Modellen, sowie hochwertige WBT-NextGen-Anschlüsse.

Preis und Verfügbarkeit

Die Dynaudio Legend ist ab sofort erhältlich, der Preis liegt bei 6.000 Euro pro Paar.