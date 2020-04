Die Contour-Serie aus dem Hause Dynaudio wurde 2016 mit Erfolg eingeführt. Auch wir hatten bereits zwei Modelle dieser Baureihe als Testobjekte zu Gast – die kompakte Dynaudio Contour 20 und den Standlautsprecher Contour 60. Nun wurde die Contour-Serie – so lässt eine aktuelle Pressemitteilung des Herstellers verlauten – rundum überarbeitet, unter anderem mit Materialien und Technologien aus der großen Confidence-Linie (deren zweitgrößtes Modell wir ebenfalls im Test hatten). Die neue Serie hört auf den Namen Contour i.

Schauen wir doch mal von unten nach oben, was sich alles geändert hat: Da wären zum einen neue Tieftöner mit einem größeren Magnetsystem und einer neuen Schwingspule mit Glasfaser-Spulenträger. Auf diese Weise soll sich nicht nur ein größerer Dynamikumfang, sondern auch ein definierterer Tiefbass ergeben.

Die Tiefmitteltöner der Contour 20i, 30i und 25Ci erhielten eine neue Zentrierspinne, bekannt aus der Special Forty und der Confidence. Der Mitteltöner der Contour 60i wurde hingegen beibehalten, er sitzt jedoch nun in einer eigenen, resonanzoptimierten Kammer.

Alle Dynaudio-Contour-i-Lautsprecher bekamen einen neuen Hochtöner mit einem speziellen resonanzminimierenden Dom, einem stärkeren Neodym-Magneten und einer vergrößerten rückwärtigen Absorptionskammer spendiert.

Damit nicht genug: Auch die Frequenzweichen und das Dämmmaterial sowie die Gehäuseoberflächen seien verbessert worden, so die Pressemitteilung weiter. So sind alle Modelle der Contour-i-Serie künftig wahlweise in einem offenen Nussbaumfurnier mit natürlicher Maserung, in dunkelgrau eingefärbtem und lackiertem Eichenfurnier sowie in Hochglanz-Schwarz erhältlich.

Preise:

Kompaktlautsprecher Dynaudio Contour 20i: 4.500 Euro (Paar)

Standlautsprecher Dynaudio Contour 30i: 7.000 Euro (Paar)

Standlautsprecher Dynaudio Contour 60i: 9.000 Euro (Paar)

Center Dynaudio Contour 25Ci: 3.250 Euro (Stück)

Kontakt

Dynaudio Germany GmbH

Ohepark 2

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4108–41800

E-Mail: info@dynaudio.de

Web: https://www.dynaudio.de/