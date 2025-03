Der bekannte dänische Hersteller Dynaudio kündigt gleich zwei neue Kompaktlautsprecher an – wobei es sich um eine komplette Neuentwicklung sowie eine Überarbeitung eines Lautsprechers handelt, der schon eine Weile am Markt ist. Beide Schallwandler würden im dänischen Skanderborg, dem Ort der Firmengründung im Jahre 1977, in der hauseigenen Fabrik per Hand gefertigt, so Dynaudio.

Dynaudio Confidence 20A: Verstärker-Muckis in den Beinen

Die neue Dynaudio Confidence 20A ist ein 28 Kilogramm schwerer Kompaktlautsprecher, bei dem die gesamte Aktivelektronik im – logischerweise mitgelieferten – Ständer residiert, der gleichzeitig als Kühlkörper fungiert. Ebendiese Elektronik basiert auf einer Verstärkerlösung des dänischen Unternehmens Pascal.

Die in den Standfuß integrierten Amps bringen pro Kanal 400 Watt an den Tiefmitteltöner sowie 150 Watt an den Hochtöner. Dynaudio gibt einen Frequenzgang von 33 bis 25.000 Hertz (+/- 3dB) an, recht beachtliche Werte für ein Kompaktmodell. Zugespielt wird ins DSP-gesteuerte Aktivsystem wahlweise analog (XRL symmetrisch) oder digital (AES/EBU).

Tiefe Töne ohne Rauschen

Den Tiefmittelton bestreitet ein 18-cm-Treiber mit Neodym-Antrieb. Seine Aluminium-Schwingspule wurde mit einem Glasfaser-Schwingspulenträger kombiniert, um im Verbund mit der Membran maximale Steifigkeit zu gewährleisten. Die MSP-Membran (Magnesium-Silikat-Polymer), bekanntermaßen ein Markenzeichen der Dynaudio-Lautsprecher, soll für präzise Wiedergabe und hohe Auflösung sorgen. Die Tieftonwiedergabe erfährt Unterstützung durch ein spezielles Bassreflexsystem mit exponentiell geformten Auslass (ESDF-Port), der Rauschen fast vollständig eliminieren soll. Dynaudio verspricht sich vom ESDF-Port der Confidence 20A klanglich eine „höhere Präzision bei Gesang, mehr Klarheit bei Streichern und kraftvollere Impulse“.

Feines für die hohen Töne

Ab 2,5 kHz kommt bei der Dynaudio Confidence 20A der Esotar-3-Hochtöner – der Flaggschiff-Tweeter der Dänen – ins Spiel. Er verfügt über eine 28-mm-Softdome-Kalotte mit spezieller Beschichtung, ergänzt durch eine Innenkuppel, die Resonanzen minimiert. Das Herzstück des Treibers bildet eine Aluminium-Schwingspule, die das Gewicht reduziert und so das Impulsverhalten verbessern soll.

Im Düsterlook: Dynaudio Contour 20 Black Edition

Bewährtes

Über die Dynaudio Contour 20 muss man wohl nicht mehr viele Worte verlieren, ist dieser passive, aktuell knapp 15 Kilogramm schwere Kompaktlautsprecher doch eines der langjährigen Erfolgsmodelle der Dänen. Daher wollen wir an dieser Stelle auch nicht alle technischen Daten erneut herunterbeten und verweisen elegant auf unseren ausführlichen Test Dynaudio Contour 20.

Neues

Die Dynaudio Contour 20 BE wurde allerdings modernisiert. So kommt jetzt auch hier der neue Esotar-3-Tweeter zum Einsatz, und zwar ab zirka 3600 Hertz. Außerdem erhielt der Tiefmitteltöner einen ebenso stärkeren wie kleineren (größeres nutzbares Gehäusevolumen) Antriebsmagneten. Überdies gibt es optimierte Dämpfungselemente und zu guter Letzt wurden sowohl Frequenzweiche als auch der Bassreflexport optimiert. Unterm Strich sei der neue Konustreiber der Dynaudio Contour 20 BE empfindlicher (geringere Verstärkerlast), während der mögliche Tiefgang trotzdem erhalten bleibt. Wirkungsgradseitig deklariert Dynaudiio 86 dB/2,83 V/1 m für seine Contour 20 BE.

Als Erkennungszeichen dieser zahlreichen Neuerungen gibt es dann auch noch ein neues Finish, nämlich ein glänzendes Nachtschwarz.

Preise

Dynaudio Confidence 20A: 20.000 Euro

Dynaudio Contour 20 Black Edition: 7.000 Euro

Kontakt

Dynaudio Germany GmbH

Ohepark 2

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4108–41800

E-Mail: info@dynaudio.de

Web: https://www.dynaudio.de/