Das sind sicherlich gute Nachrichten für alle Freunde der bezahlbaren Schallplattenwiedergabe – schon seit einigen Jahren ist der Hersteller Dual nach diversen Irrungen und Wirrungen „zurück“ im Schwarzwald, und aktuell gibt es gleich zwei neue Produktankündigungen.

Dem links im Bild zu sehenden, preisgünstigeren Dual CS 458 – ein Nachfolger des erfolgreichen Einstiegsmodells Dual CS 455 – spendierten die Entwickler eine Zarge aus Vollholz; solche Zargen sind Klappzargen akustisch überlegen. Auch das Tonarmlager sowie die Mechanik der Tonarminnenverkabelung seien optimiert wurden, heißt es in der Mitteilung des Sintron-Vertriebs; letzteres soll sich durch einen nahezu widerstandslosen Nachlauf positiv auswirken. Zu guter Letzt gibt es noch eine neue elektronische Drehzahl-Regelung, die einen besseren Gleichlauf mit sich bringe, so Sintron weiter. Der sechs Kilo schwere Vollautomat ist in Mattschwarz sowie Holzoptik erhältlich. Ausgeliefert wird er ab Werk mit einem Audio-Technica-Magnetsystem.

Auch der Dual CS 465 ist ein Vollautomat. Er kommt nicht nur mit einem vormontierten Ortofon 2M RED – ein Magnetsystem der 100-Euro-Klasse -, sondern auch mit einem neuen Kardanlager mit masseloser Auflagekraft-Einstellung in Form einer hochpräzisen Torsionsfeder. Erhältlich ist er in Schwarz-Matt und -Hochglanz sowie in Kirschbaumholz-Optik.

Preise:

Dual CS 458 Schallplattenspieler: 549 Euro

Dual CS 465 Schallplattenspieler: ab 799 Euro

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229–182950

E-Mail: info@dual-plattenspieler.eu

Web: https://www.dual-plattenspieler.eu/