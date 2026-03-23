Dr. Feickert Analogue setzt auf Sigberg Audio Saranna

Analoge Präzision trifft aktive Referenz: Uns erreicht eine Pressemitteilung zu einer neuen Kooperation zweier Spezialisten – die norwegischen Aktivlautsprecher von Sigberg Audio dienen künftig als Entwicklungs- und Vorführreferenz für Dr. Feickert Analogue. Das ist durchaus bemerkenswert, denn man könnte ja meinen, dass gerade Analog-Aficionados gewisse Vorbehalte gegenüber Class-D- und DSP-Technologie haben. Aber offenbar hat sich hier ein Team gefunden.

Saranna macht den Sound

Das aktive Lautsprechersystem Saranna wird künftig nicht nur im Hörraum von Entwickler Chris Feickert, sondern auch in den Demonstrations- und Messeanlagen des Analog-Spezialisten Verwendung finden. Nach einer umfangreichen Evaluationsphase entschied man sich bei Dr. Feickert bewusst für die Saranna-Lautsprecher, um bestehende Entwicklungs- und Vorführsysteme zu erweitern. Dabei seien verschiedene renommierte Lautsprecherlösungen aus dem Home- und Studiobereich miteinander verglichen worden.

„Unter Berücksichtigung aller objektiven Parameter gehört die Saranna zu den besten Systemen, die wir je in unserem Hörraum erlebt haben“, erklärt Chris Feickert. Besonders hebt er die „außergewöhnlich realistische Wiedergabe, eine breite und stabile Klangbühne sowie eine neutrale tonale Balance“ hervor. Auch bei hohen Lautstärken, so Feickert weiter, bleibe die Darstellung entspannt und frei von Ermüdung. Zudem lasse sich die aktive Sigberg Audio Saranna dank flexibler Einstellmöglichkeiten vergleichsweise unkompliziert auf unterschiedliche Räume abstimmen.

Obwohl die Saranna kein Einsteigerprodukt ist, spricht Feickert angesichts der gebotenen klanglichen Fähigkeiten und des hohen musikalischen Genussfaktors von einem überaus überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wünschen dem neuen „Team“ viel Erfolg!

PS: So viel spoilern dürfen wir schon: Ein Test der Sigberg Audio Saranna ist in Planung.

Kontakt

Dr. Feickert Analogue

Stegenbachstraße 25b

79232 March-Buchheim



Telefon: +49 7665 9413718

E-Mail: chris@feickert.com

Web: https://www.feickert.de/

Sigberg Audio

Ekornveien 1

N-1430 Aas

Norwegen

Telefon: +47(0)928-10 669

E-Mail: support@sigbergaudio.no

Web: https://www.sigbergaudio.com/