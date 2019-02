Romeo Barisic vom RB-Audiovertrieb vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung gleich zwei Neuzugänge in seinem Portfolio:

Da sind erstens die Produkte des „jungen, innovativen Unternehmens“ B.audio aus Frankreich zu nennen. B.audio bietet zwei D/A-Wandler – den B.dac und den B.dpr: Letzterer besitzt eine Lautstärkeregelung – sowie eine 2 x 120 Watt/8 Ohm starke Class-AB-Endstufe an. Die Franzosen hätten er geschafft, so Romeo Barisic, „sehr klangstarke Komponenten mit durchdachter Ausstattung sowie hochwertiger Verarbeitungsqualität auf die Beine zu stellen“, die gleichzeitig dank ihres „hochklassigen, wohltuend zurückhaltenden Designs“ überzeugten.

Der RB-Audiovertrieb besorgt ab sofort den Vertrieb in Österreich und Deutschland.

Preise B.audio:

B.audio B.dac: 11.900 Euro

B.audio B.dpr: 14.500 Euro

B.audio B.amp: 14.900 Euro

Zweitens: Nach 18 Jahren hat Rainer Israel von „Friends of Audio“ die Mastersound-Vertriebsverantwortung dem RB-Audiovertrieb übergeben. „Der Traditionshersteller aus Norditalien ist für seine in Handarbeit hergestellten und hervorragend klingenden Röhrenverstärker bestens bekannt. Die Produktion finde komplett im eigenen Hause statt, so die aktuelle Pressemeldung zum Vertriebswechsel. Besonders stolz seien die Italiener auf ihre Ausgangsübertrager, die mit großer Sorgfalt selbst entwickelt und gewickelt würden. Nicht zuletzt die große Bandbreite dieser Übertrager sei für den „ausgezeichneten Klang der Mastersound-Röhrenverstärker“ verantwortlich. Übrigens: Bei fairaudio hatten wir schon mit so einigen Mastersound-Modellen das Vergnügen.

Preise Mastersound:

Zurzeit sind 13 Verstärker im Angebot – preislich startend bei 2.690 Euro (Vollverstärker „Box“) bis hinauf zu 37.990 Euro für die Mono-Endstufen „PF100“.

Kontakt

RB-Audiovertrieb

Pradler Straße 3

A-6020 Innsbruck

Österreich

Telefon: +43(0)676-5906026

E-Mail: info@audiovertrieb.com

Web: https://www.audiovertrieb.com/