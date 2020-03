Dass bei so manchem Audiophilen der Austausch der Haussicherung gegen eine „highendige“ Schmelzsicherung ein Thema ist, dürfte bekannt sein. Von audiophilen FI-Schaltern haben aber sogar wir noch nicht allzu viel gehört.

Damit ist jetzt Schluss, die Firma Doepke – seit 60 Jahren im Markt „für höchste Sicherheit im Umgang mit Strom“, so das ostfriesische Traditionshaus – hat nämlich den neuen DFS Audio entwickelt, der eigens für den Einsatz in Stromkreisen, an die hochwertige Audioanlagen angeschlossen sind, gedacht ist. Der Doepke-Fehlerstromschutzschalter trübe das Klangerlebnis selbst sensibelster Ohren nicht, so selbstbewusst die Pressemeldung.

Im Fehlerfall schütze der Fehlerstromschutzschalter zuverlässig und das ohne Klangverluste. Ein Grund für das überzeugende Klangerlebnis sei der besonders niederimpedante Aufbau des Doepke DFS Audio: Massive versilberte Anschlussklemmen im Verbund mit vergoldeten Anschlussschrauben sollen Oxidationen verhindern. Zudem sorgten solide, versilberte Stromleiter aus hochreinem und sauerstoffarmem Kupfer für einen uneingeschränkten Stromfluss und die spezielle Konstruktion des Summenstromwandlers verhindere unerwünschte induktive Anteile.

Den DFS Audio gibt es in zwei- und vierpoliger Ausführung mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 mA und für Bemessungsströme bis 63 A. Er schütze nicht nur die private Audioanlage, auch für Anwendungen im professionellen Bereich – etwa für Beschallungsanlagen von Theatern oder Kinos – sei er die richtige Wahl.

Preise Doepke DFS Audio:

zweipolige Variante: 498,20 Euro

vierpolige Variante: 699 Euro

Kontakt

Doepke Schaltgeräte GmbH

Stellmacherstraße 11

26506 Norden



Telefon: +49(0)4931-1806-0

E-Mail: info@doepke.de

Web: https://www.doepke.de/