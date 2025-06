Lumin U2X: Digital Transport / Streaming Bridge

Der in Hongkong ansässige Digital- und Netzwerkspezialist Lumin zählt mit zu den Pionieren in Sachen highendige Streaminglösungen – 2012 stellte man beispielsweise den ersten DSD-fähigen Netzwerkplayer vor. Ganz frisch bringen die Asiaten nun die Streaming Bridge U2X an den Start: Aufbauend auf der Architektur des U1X und mit technologischen Anleihen aus dem hauseigenen Flaggschiff X1, soll der Lumin U2X insbesondere anspruchsvolle Nutzer hochwertiger DACs ansprechen. Darauf zahlt auch die Auslagerung des Netzteils in ein separates Gehäuse ein.

Kann auch Glasfaser

Der als reiner Digital Transport konzipierte Lumin U2X bietet eine Vielzahl an Ausgängen – darunter ein galvanisch getrennter USB-Audioport sowie S/PDIF-Verbindungen à la AES/EBU, BNC, RCA und Toslink. Eine Besonderheit stellt der optische Netzwerkanschluss über einen SFP-Port dar, der eine vollständige galvanische Trennung vom Heimnetzwerk erlaubt – ein Merkmal, das man bislang eher selten in dieser Geräteklasse findet. Der Parallelbetrieb von Kupfer- und Glasfaseranschluss ist freilich ebenso möglich (z. B. für NAS oder Server-Verbindung), der Lumin U2X verfügt natürlich auch über eine RJ45-Schnittstelle.

Schnell im Kopf

Im Innern arbeite – so heißt es bei Lumin – eine neue Hardware-Plattform mit gesteigerter Rechenleistung und höherer Speicherkapazität, die unter anderem Upsamplings in Höhe von DSD256 oder 384 kHz (PCM) ermöglicht. Eingangsseitig unterstützt werden sogar Auflösungen bis hoch zu DSD512 und PCM768. Der Lumin U2X ist mit allen wichtigen Diensten kompatibel – darunter Roon, Tidal Connect, Qobuz, Spotify, Audirvāna und weitere.

Taktsicher: in- oder externe Clock

Neu ist die Integration von 10-MHz-Ein- und Ausgängen. Der U2X lässt sich dadurch entweder mit einem externen Masterclock-System synchronisieren oder selbst als Taktgeber in digitalen Ketten nutzen. Eine laut Lumin „hochpräzise“ interne Clock soll bei alldem für besonders niedrige Jitterwerte sorgen.

Massiv

Das Gehäuse des Lumin U2X besteht – ebenso wie das des externen Netzteils – aus massivem, CNC-gefrästem Aluminium. Die insgesamt acht Kilogramm schwere Konstruktion des Streamings Transports zielt auf mechanische Ruhe, elektromagnetische Abschirmung und thermische Stabilität. Das vier Kilogramm wiegende Netzteil selbst setzt auf zwei Ringkerntransformatoren mit getrennten Versorgungszweigen und rauscharmer Spannungsregelung.

Lesen Sie hier unsere bisherigen Lumin-Testberichte.

Verfügbarkeit und Preis

Der Lumin U2X ist ab Ende Juni erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 10.990 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.lumin-deutschland.de/