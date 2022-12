Der Hersteller Dynaudio hat nicht nur bei privaten HiFi-Genusshörern einen guten Ruf, sondern auch in Tonstudios: So findet man Dynaudio-Monitore unter anderem in den Abbey Road Studios oder auch den Air Studios und Shepperton Studios, wo hochprofessionelle Mehrkanalproduktionen sowie Dolby-Atmos-Produktionen stattfinden.

Dynaudio: Neue Vertriebskooperation

Mit einer neuen Vertriebskooperation übernimmt die Dynaudio Germany GmbH die Verantwortung für den Vertrieb des Pro-Audio-Segments in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bisher war die Dynaudio Germany GmbH als direkte Tochter des in Dänemark ansässigen Mutterkonzerns langjährig für die Bereiche Custom Installation bzw. Home Audio zuständig.

Das Pro-Audio-Portfolio gliedert sich in die Produktlinien Core und LYD. Die Core-Serie besteht aus drei unterschiedlichen aktiven Monitoren sowie einem Subwoofer und ist erster Linie für klassische Studio-Regieräume konzipiert, während die LYD-Serie mit ihren vier kompakten Aktivlautsprechern und zwei Subwoofern primär fürs Nahfeld gedacht ist.

Wir wünschen Dynaudio für die neue Kooperation viel Erfolg!

