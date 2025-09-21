Deutsche Hifi Tage 2025 in Darmstadt

Am 18. und 19. Oktober 2025 öffnet das „Darmstadtium” wieder seine Türen für Freunde des guten Klangs: Die Deutschen HiFi Tage laden ein und versprechen noch mehr Aussteller, Marken und Raum für Musik als schon im letzten Jahr.

Deutsche HiFi Tage – Gut was los!

Mit über 50 Ausstellern, mehr als 150 Marken und einer vollständigen Belegung des Darmstadtiums – inklusive des beeindruckenden „Spectrum“-Saals mit über 1300 Quadratmetern Fläche und, so die Veranstalter, einer „fast Kathedralen-artigen Raumhöhe“ – haben die Deutschen HiFi Tage heuer richtig was zu bieten.

Analoge Musikwiedergabe

Ein zentrales Thema ist die Renaissance der analogen Musikwiedergabe, die Besucher erwartet im „Spectrum“-Saal eine sehr große Analog-Ausstellung. Zahlreiche Hersteller zeigen aktuelle Plattenspieler, darunter Pro-Ject mit einer umfangreichen Sonderschau von rund 50 Modellen. Auch Clearaudio, Technics und Rega sind mit Neuheiten vertreten.

Produktneuheiten

Dass Darmstadt im Messekalender ideal positioniert ist – zwischen Sommerpause und Vorweihnachtszeit –, zeigt sich auch an den angekündigten Produktneuheiten. Mehrere Hersteller nutzen die Veranstaltung für exklusive Premieren. AVM bringt neue All-in-One-Komponenten, Canor präsentiert erstmals den Verto D4S DAC sowie den Vollverstärker Virtus 14S. Und auch Burmester plant ein Highlight: Die Reference-Line soll, sofern bis dahin serienreif, erstmals öffentlich gezeigt werden.

Zeitgemäß

Das Angebot geht jedoch weit über klassisches HiFi hinaus. So bietet eine Kopfhörer-Lounge Raum für individuelle Hörerlebnisse, ein High-End-Kino demonstriert, was heute im Heimkino möglich ist, und eine Gaming-Zone mit Simulator und TV-Wand richtet sich gezielt an ein jüngeres Publikum. So verbindet die Messe klassische High-Fidelity mit zeitgemäßen Medienwelten.

Kostenfrei & professionell

Die Kollegen von Lowbeats organisieren gemeinsam mit dem regional gut vernetzten Fachhändler-Verbund der HiFi-Profis das Event – diese schließen am Samstag sogar ihre Läden, um das gesamte Team vor Ort einsetzen zu können. Ein besonderes Merkmal bleibt dabei bestehen: Der Eintritt ist auch 2025 kostenfrei.

Weitere Infos inklusive einer Liste der ausstellenden Marken finden Sie hier.

Wann?

Samstag, 18.10.2025, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 19.10.2025, 10 – 17 Uhr

Wo?

Darmstadtium Kongresszentrum

Schlossgraben 1 | 64283 Darmstadt

Kontakt

LowBeats Verlag GmbH

Heimeranstraße 68

80339 München



Telefon: +49(0)89-51009292

E-Mail: info@lowbeats.de

Web: https://www.lowbeats.de/