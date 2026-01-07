Unter dem Motto „Highway to Sound – perfekter Klang, der bewegt“ lädt der HiFi-Händler Der perfekte Klang am Wochenende des 17. und 18. Januar 2026 zu einer besonderen Veranstaltung in den Golfpark Kurpfalz nach Limburgerhof ein. Mit dabei: Klangsysteme von Burmester – sowohl fürs Wohnzimmer als auch für den Fahrzeuginnenraum – sowie Design und Technik von Porsche.

Neue Burmester-Elektronik – und Lautsprecherkunst!

Im Fokus stehen vor allem die neuesten Komponenten aus der Reference Line von Burmester. Zu hören und zu sehen sind erstmals der neue Vorverstärker 249, der Endverstärker 259 sowie der Plattenspieler 257. Präsentiert werden diese unter anderem im Zusammenspiel mit den Lautsprechermodellen BX100 und BC150.

Besonderes Highlight: Die B38-Lautsprecher in der sogenannten Bespoke-Version – gestaltet in Zusammenarbeit mit dem Künstler Peer Kriesel als individuelle Designobjekte. Angetrieben wird dieses System von der Vorstufe 088 und der Endstufe 216. Außerdem wird das Musiccenter 151 MK2 vorgeführt.

Auch klassische Modelle wie die B18 und B28 Lautsprecher kommen zum Einsatz – in Kombination mit dem Vollverstärker 232 aus der Classic Line. Darüber hinaus werden ausgewählte Produkte aus dem Portfolio von Der perfekte Klang gezeigt, etwa Kopfhörer von T+A und Grado oder Plattenspieler von Acoustic Signature.

Mobil erleben: Burmester-Sound im Porsche

Abgerundet wird das Wochenende durch die Teilnahme des Porsche Zentrums Mannheim. Besucherinnen und Besucher können sich hier mit den Burmester-Soundsystemen vertraut machen, die in aktuellen Porsche-Modellen zum Einsatz kommen. Damit wird der „perfekte Klang“ auch im automobilen Kontext erfahrbar – ganz im Sinne der Veranstaltung, bei der Klangqualität und Designästhetik aufeinander treffen.

Um Anmeldung wird geboten – hier geht’s zur Registrierung. Spontane Besucher sind aber ebenfalls willkommen.

Wann?

Samstag, 17. Januar 2026: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 18. Januar 2026: 10:00 – 17:00 Uhr

Wo?

Golfpark Kurpfalz

Kohlhof 9 | 67117 Limburgerhof

Kontakt

Der perfekte Klang

Am Gewerbering 7b

67373 Dudenhofen



Telefon: +49(0)171-3292348

E-Mail: info@der-perfekte-klang.de

Web: https://www.der-perfekte-klang.de/