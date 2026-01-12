Das HiFi-Jahr ist noch jung, doch „Der perfekte Klang“ aus Dudenhofen lädt bereits zum zweiten Event ein: Nächstes Wochenende dreht sich alles um Burmester und Porsche, wie wir bereits berichteten, und zwei Wochen später stehen dann die Lautsprecher und Komponenten der Dali GmbH im Mittelpunkt – also selbstredend Dali, aber auch NAD und Bluesound.

Dali, NAD und Bluesound erleben

Neben bekannten Klassikern erwarten Besucherinnen und Besucher zahlreiche Neuheiten von Dali, NAD und Bluesound – ergänzt wird das Event durch Sonderaktionen und Vorträge im kleinen, aber feinen Rahmen.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen aktuelle Lautsprecher-Modelle aus Dänemark. Die Dali-Epikore-Reihe wird durch die Modelle Epikore 3, 9 und 11 (ausführlicher Testbericht Epikore 11) vertreten sein, ergänzt durch die Rubikore 6. Den „Antrieb“ der Lautsprecher besorgen passende Verstärkerlösungen von NAD – darunter der Streaming-Vollverstärker M10 V3, der M66-DAC-Vorverstärker und mehrere Endstufen vom Typ M23 V2. Auch der neue NAD M33 V2 Streaming-Vollverstärker (Test des Vorgängermodells) lässt sich auf der Hausmesse erleben.

Abgerundet wird das Programm durch die kabellosen Komponenten von Bluesound. Das Bluesound-System stehe für hochwertigen HiFi-Klang im ganzen Haus, ohne Verkabelung und mit intuitiver Steuerung, lässt sich der Pressemitteilung zum Event entnehmen. Vor Ort gibt es Einblicke in das komplette Produktportfolio. Wir hatten zuletzt den Bluesound Node Icon zu Gast.

Achtung: Sonderaktion für Lautsprecherkäufer!

Ein besonderes Angebot macht die Dudenhofener Hausmesse potenziellen Käufer: Bei Bestellung eines Dali-Lautsprechers am 31. Januar oder 1. Februar 2026 wird eine Inzahlungnahme-Aktion für Altlautsprecher angeboten. So lassen sich neue Lautsprecher mit attraktiven Konditionen erwerben.

Hier geht es zur Anmeldung.

Wann?

Samstag, 31. Januar 2026: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 1. Februar 2026: 10:00 – 17:00 Uhr

Kontakt

Der perfekte Klang

Am Gewerbering 7b

67373 Dudenhofen



Telefon: +49(0)171-3292348

E-Mail: info@der-perfekte-klang.de

Web: https://www.der-perfekte-klang.de/