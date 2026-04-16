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Inklang Ceterra 70R Black Edition in der "Sturmhaube" auf Sylt

Der Lautsprecher für die (nicht einsame) Insel: Inklang Ceterra 70R spielen am Roten Kliff

von Jochen Reinecke

Meerblick trifft Musikgenuss: Auf Sylt wird Anfang Mai nicht nur die Aussicht spektakulär – sondern möglicherweise auch das Hörerlebnis mit der Inklang Ceterra 70R in exklusiver Black Edition. Denn wenn sich vom 1. bis 3. Mai 2026 die Türen des Restaurants „Sturmhaube“ öffnen, steht dort ausnahmsweise nicht nur die spektakuläre Lage am Roten Kliff im Mittelpunkt …

Neue Soundwelten in der „Sturmhaube“

Die Hamburger Manufaktur Inklang nutzt nämlich die besondere Kulisse für eine Pop-up-Ausstellung ihres Flaggschiffs – und verbindet dabei bewusst Naturerlebnis mit audiophilem Anspruch. Dabei dreht sich alles um die Inklang Ceterra 70R in der limitierten „Black Edition“.

Die Inklang Ceterra 70R Black Edition im Hörraum
Die Inklang Ceterra 70R Black Edition – hier im Hörraum des fairaudio-Tests

Der Lautsprecher gilt als technisches Spitzenmodell des Herstellers und steht exemplarisch für den Ansatz von Inklang, Klangqualität und individuelle Gestaltung eng miteinander zu verknüpfen. Die tiefschwarze Ausführung soll diesen Anspruch optisch unterstreichen, während die Konstruktion auf präzise, detailreiche Wiedergabe ausgelegt sei.

Dass dieser Ansatz gelungen ist, zeigt unser ausführlicher Testbericht der Inklang Ceterra 70R Black Edition, unser Autor Michael Bruss fand den Lautsprecher sogar eines fairaudio’s-favourite-Awards würdig.

Der Inklang-Lautsprecher Ceterra 70R Black Edition
Der Inklang-Lautsprecher Ceterra 70R Black Edition kommt mit leichter Neigung für optimale Schallverteilung im Raum

Schnacken mit dem Käpt’n

Das Sylter Event versteht sich nicht nur als klassische Produktvorführung der Inklang Ceterra 70R Black Edition. Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Firmengründer Thomas Carstensen ins Gespräch zu kommen, der vor Ort Einblicke in Entwicklung, Fertigung und die Philosophie hinter den Lautsprechern gibt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Individualisierbarkeit: Jedes Modell wird in Hamburg nach Kundenwunsch konfiguriert.

Die Wahl des Veranstaltungsorts sei dabei kein Zufall, so Carstensen. Die Sturmhaube in Kampen stehe für eine Mischung aus Tradition, Architektur und exponierter Lage – ein Umfeld, das bewusst mit dem Markenbild von Inklang korrespondiere. Drinnen konzentriertes Hören, draußen die raue Nordsee: Dieser Kontrast ist Teil des Konzepts.

Einfach an Bord kommen …

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Na dann: Viel Vergnügen und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

Wann?
Freitag, Samstag und Sonntag, 01.bis 03. Mai, 11 bis 18 Uhr

Wo?
Sturmhaube
Riperstieg 1 | 25999 Kampen (Sylt)

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/

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