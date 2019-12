Denon kündigt mit Denon Home eine neue Serie kabelloser All-in-One-Multiroom-Lautsprecher für sein HEOS-Ökosystem an. Drei Lautsprecher gibt es in der Serie. Sie kommen in einem schlichten, modernen Industriedesign und sind ab Ende Januar 2020 in Schwarz und Weiß erhältlich.

Beschickt werden sie kabellos per Dualband-WLAN, Apple AirPlay 2 oder Bluetooth, doch auch eine Digitalzuspielung via USB-Anschluss (Speichermedien) oder eine analoge Ansteuerung per 3,5-mm-AUX-Eingang sind möglich. Unterstützt werden unter anderem Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn und Deezer.

Der kompakteste Lautsprecher der Serie hört auf den Namen Denon Home 150 und ist mit einem 3,5-Zoll-Tiefmitteltöner sowie einem 1-Zoll-Hochtöner ausgestattet – er soll für kleine bis mittlere Räume genügend Leistung mitbringen.

Der Denon Home 250 ist schon deutlich opulenter bestückt – er besitzt ein Paar 4-Zoll-Tiefmitteltöner und ein für eine breitere Schalldispersion angewinkeltes Hochtönerpaar. Eine 5,25-Zoll-Passiv-Bassmembran flankiert die Tiefmitteltöner. Befeuert wird das Ganze von vier Leistungsverstärkern in Stereo-Konfiguration.

Das größte Modell, der Denon Home 350, besitzt gleich sechs Chassis – zwei 6,5-Zoll-Tieftöner, zwei 2-Zoll-Mitteltöner und zwei Hochtöner –, die jeweils von einem eigenen Leistungsverstärker angetrieben werden.

Alle drei Denon-Home-Lautsprecher lassen sich im Mono- wie im Stereobetrieb fahren – und in Verbindung mit einer Denon-Soundbar oder dem DSW-1H-Subwoofer zu einem vollwertigen 5.1-Heimkino-Set ausbauen. Verdaut werden ALAC-, FLAC- und WAV-Dateien mit bis zu 192 kHz/24 Bit sowie DSD-Dateien mit 2,8 und 5,6 MHz.

Preise:

Denon Home 150 Wireless-Lautsprecher: 249 Euro

Denon Home 250 Wireless-Lautsprecher: 499 Euro

Denon Home 350 Wireless-Lautsprecher: 699 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal



Telefon: +49(0)2157-1208-0

E-Mail: info@denon.de

Web: https://www.denon.de/de/home