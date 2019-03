Der umtriebige Hersteller Denon bringt eine neue Kopfhörer-Produktlinie heraus. Die Baureihe hört auf den Namen GC und besteht aus drei Produkten, die einiges gemeinsam haben: Es handelt sich um mobile Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Empfangsmodul und/oder aktivem Noise Cancelling sowie einer USB-Schnittstelle für den direkten Anschluss an entsprechende Quellen wie Notebooks.

Das Flaggschiffmodell Denon AH-GC30 bringt ein ausgefeiltes aktives Noise Cancelling mit vier Mikrofonen und drei separaten Modi für Flug/Stadt/Büro mit. Der „Stadtmodus“ mildert die unruhige Geräuschkulisse an stark frequentierten Orten, der „Büromodus“ sorgt für Ruhe im Großraumbüro und der „Flugmodus“ konzentriert sich auf das Herausfiltern der typischen Brumm- und Rauschgeräusche von Flugzeugtriebwerken. Via aptX-HD-Bluetooth kann er HighRes-Dateien von kompatiblen Geräten wiedergeben. Die Akkulaufleistung wird mit bis zu 25 Stunden angegeben – eine Schnellladeoption gestattet ein „Auftanken“ von zweieinhalb Stunden Laufzeit in lediglich zehn Minuten.

Wer auf das aktive Noise Cancelling nicht verzichten möchte, aber keine Bluetooth-Option benötigt, der findet mit dem Denon AH-GC25NC eine kabelgebundene Version des AH-GC30. Aber auch andersherum wird ein Schuh draus: Der Denon AH-GC25W ist der Gegenpart mit aptX-HD-Bluetooth, aber ohne aktive Geräuschunterdrückung und ohne FreeEdge-Treiber.

Free Edge? Bei dieser Technologie, die der AH-GC30 und der AH-GC25NC nutzen, kommen „frei bewegliche Membranen mit echter Sicke“ zum Einsatz, so Denon. Das Ergebnis seien eine verminderte Resonanzanfälligkeit und eine gleichmäßigere Hubbewegung der Membran. Hierdurch soll sich die Musik besonders dynamisch entfalten können und gleichzeitig eine feine Nuancierung gewährleistet werden.

Bei allen Modellen werden ein USB-Kabel und zwei Audiokabel mitgeliefert, wovon eines ein Inline-Mikrofon mit Fernsteuerung besitzt. Der Denon AH-GC30 sei ab März 2019 erhältlich, der AH-GC25NC ab April und der AH-GC25W ab Mai, so die Pressemitteilung abschließend.

Preise:

Denon AH-GC30: 349 Euro

Denon AH-GC25NC: 299 Euro

Denon AH-GC25W: 249 Euro

