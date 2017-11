Gleich zwei aktuelle Meldungen erreichen uns aus dem niederrheinischen Nettetal:

Zum einen starten Marantz und Denon eine weihnachtliche Rabattaktion. Wer bis 31.12.2017 einen AV-Receiver von Denon oder Marantz erwirbt, der über die HEOS-Multiroom-Technologie verfügt, erhält insgesamt 10% Preisnachlass auf den nächsten Kauf eines beliebigen HEOS-Produkts. Alle Nutzer eines solchen AV-Receivers haben nach dessen Kauf bis zu 90 Tage Zeit, den Rabatt auf den nächsten Kauf eines HEOS-Produkts in Anspruch zu nehmen.

Zum anderen präsentiert Denon eine Neuauflage seiner kabellosen Lautsprecher der Envaya-Serie (siehe Bild). Die Serie umfasst nun die drei Modelle Envaya, Envaya Mini und Envaya Pocket. Die drei unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Größe, aber auch durch das eine oder andere Detail. Das Spitzenmodell Envaya sei laut Denon in der Lage, ein Wohnzimmer mit Klang zu füllen, während Envaya Mini beispielsweise auch im Bad eine gute Figur mache – die Envayas sind staub- und wassergeschützt (IP67-Zertifizierung). Envaya Pocket schließlich ist mit seinem Fliegengewicht von 390 Gramm wirklich „für unterwegs“ – und lässt sich in der Jackentasche unterbringen.

Weitere Features der Envaya-Lautsprecher sind ein integriertes Mikrofon (Freisprechen über Android- und iOS-Geräte) und die Möglichkeit zum Stereo-Pairing, um ein noch räumlicheres Klangbild selbst in größeren Räumen zu erzeugen.

Neben Bluetooth (aptX) gibt’s auch einen Aux-Eingang als kabelgebundene Zuspielmöglichkeit. Die Akkulaufzeit liegt zwischen etwa zehn (Envaya Pocket) und 13 Stunden (Envaya).

Erhältlich sind die Lautsprecher in Schwarz, mit einer Stoffbespannung in Schwarz oder Grau-Schwarz gestreift.

Preise:

Denon Envaya Bluetooth-Lautsprecher: 199 Euro

Denon Envaya Mini Bluetooth-Lautsprecher: 149 Euro

Denon Envaya Pocket Bluetooth-Lautsprecher: 99 Euro

