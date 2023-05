Neues aus Nettetal: Der Hersteller Denon kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung den Netzwerkplayer DNP-2000NE an. Er passe optisch wie technisch perfekt zu den Vollverstärkern der PMA-Serie, eigne sich aber ebenso als fortschrittliche Streaming-Option für alle anderen Mitspielkomponenten, heißt es in der Pressemitteilung.

Denon DNP-2000NE: Upsampling und Multiroom-Funktionen

Der Denon DNP-2000NE hat natürlich das hauseigene HEOS-Streaming-Ökosystem („HEOS Built-in“) an Bord. Damit werden wichtige Musikstreamingplattformen à la Spotify, Tidal oder Amazon Music etc. unterstützt, außerdem ist Multiroom-Streaming mit Wireless-Lautsprechern aus dem HEOS-Kosmos möglich, dem ja auch viele Marantz-Geräte angehören. Eine eigene HEOS App steht bei alledem bekanntermaßen ebenfalls parat.

Digitalsignale werden über einen proprietären Algorithmus auf 384 kHz upgesampelt, außerdem wird die Auflösung auf 32 Bit hochgerechnet. Insgesamt vier hochpräzise Wandlerchips im Doppeldifferenzialmodus sollen im Zusammenhang mit einem eigenen Master-Clock-Design für optimale, jitterfreie Signalverarbeitung bürgen. Außerdem hat Denon beim Platinenlayout dafür Sorge getragen, dass digitale und analoge Schaltkreise jeweils ungestört voneinander arbeiten können.

Der neue Denon-Netzwerkplayer kann per WLAN, LAN und Bluetooth streamen und bietet überdies fünf weitere Digitaleingänge: Neben einer USB-B-Schnittstelle, einem koaxialen und zwei optischen S/PDIF-Eingängen bietet der Denon DNP-2000NE zudem einen HDMI-ARC-Eingang. Damit nicht genug: Er ist auch als Streaming Bridge nutzbar (mit je einem optischen und koaxialen Digitalausgang) – und auf Wunsch lässt sich die interne Lautstärkeregelung umgehen: Es stehen je ein fixer und ein lautstärkegeregelter Analogausgang zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Denon-Audiostreamer dank bidirektionalem Bluetooth einen Bluetoothkopfhörer mit Musik versorgen.

Erhältlich ist der Netzwerkplayer Denon DNP-2000NE voraussichtlich ab Juni 2023 in den Farbvarianten Schwarz, Silber und Silber-Graphit.

Preise:

Denon DNP-2000NE in Schwarz und „Premium-Silber“: 1.599 Euro

Denon DNP-2000NE in Silber-Graphit: 1.799 Euro

