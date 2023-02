Denon AVC-A1H: Neuer Flaggschiff-AV-Receiver

Denon kündigt mit dem AVC-A1H ein neues Flaggschiffmodell im Produktbereich der AV-Receiver an. Der Bolide liefert nicht nur Leistung satt, sondern auch umfassende Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungszwecken.

Denon AVC-A1H: Hohe Leistung auf 15 Kanälen

Bei diesem AV-Verstärker hat Denon keine Kompromisse gemacht: Alleine der Transformator für die Stromversorgung wiegt mehr als elf Kilogramm, das gesamte Gerät bringt stolze 32 Kilogramm auf die Waage. Die 15 Verstärkerzüge bringen je 210 Watt Leistung, wobei die Kanäle für verschiedene Szenarien unterschiedlich aufgeteilt werden können.

Unterstützt werden 8K-Passthrough und Upscaling, in Verbindung mit aktiven Subwoofern ist es möglich, Lautsprechersysteme in Konfigurationen bis 9.4.6 zu betreiben. Der Amp bietet 15.4-Kanal-Vorverstärkerausgänge und einen praxisnahen Mix aus XLR- und Cinch-Anschlüssen sowie Integrationsoptionen für Gebäudeautomationssysteme bzw. Smart-Home-Umgebungen.

An Bord des Denon AVC-A1H ist ein leistungsfähiger Dual-Core-DSP mit 1 GHz Taktfrequenz, ab Werk wird die Raumkorrektur-Software Audyssey MultEQ XT32 unterstützt, ebenso per optionalem Upgrade auch Dirac Live. Natürlich darf bei so einem ambitionierten Konzept die nahtlose Integration ins gemeinsame (Marantz und Denon) HEOS-Streaming- und Multiroom-Ökosystem nicht fehlen, sodass Inhalte bequem mit HEOS-fähigen Geräten geteilt werden können.

Eine stabile Konstruktion sowie gusseiserne Füße sollen vor Vibrationen schützen und Störgeräusche reduzieren. Erhältlich ist der Denon AVC-A1H ab sofort in Schwarz und Silber.

Preis Denon AVC-A1H: 6.999 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

E-Mail: info@denon.de

Web: https://www.denon.com/