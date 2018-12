Durchaus mit Selbstbewusstsein kündigt der Traditionshersteller Denon seinen neuen Kopfhörer AH-C820W an: Er setze nämlich, so die Japaner, gewissermaßen einen neuen Standard für kabellose In-Ear-Kopfhörer.

Durch die von Denon patentierte Double-Air­-Compression-Driver-Technologie – zwei hintereinander angeordnete 11,5-mm-Treiber bilden dabei das Grundkonzept – soll trotz des kompakten Designs der Treibergehäuse des Denon AH-C820W ein druckvoller und detaillierter Bass ermöglicht werden.

Die Treibergehäuse selbst bestehen aus einem zugleich steifen und vibrationsdämmenden Zink-Harz-Materialmix. Sogenannte Acoustic Optimizer Ports im hinteren Teil der Gehäuse dienen dem Druckausgleich an den Treiberrückseiten – das soll die Dynamik verbessern und Verzerrungen reduzieren.

Komfortable Ohrpassstücke (eine Auswahl verschiedener Größen liegt bei) aus Memoryschaum fördern die Unterdrückung von Außengeräuschen und die Qualität der Bassleistung. Der Nackenbügel des Denon AH-C820W dient nicht nur der Bequemlichkeit, er signalisiert bei verbundenen Mobiltelefonen zudem eingehende Anrufe über eine Vibrationsfunktion.

Verbindung nimmt der Denon AH-C820W per Bluetooth-aptX (Low Latency) auf – oder wahlweise per USB-Kabel bei Computern und Laptops. Der USB-Anschluss wird auch zum Laden genutzt; eine Akkuladung reiche für etwa zehn Stunden Betrieb, so Denon.

Der Clou: Mithilfe einer kostenlosen App lässt sich nicht nur der Sound portabler Geräte optimieren; die App stellt außerdem Zugriff auf 70.000 Online-Radiostationen bereit.

Preis Denon AH-C820W In-Ear-Kopfhörer: 249 Euro

