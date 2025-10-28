Die Formensprache kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, die Digitalspezialisten von Melco firmieren bekanntermaßen seit dem 1. Juli 2025 weltweit unter dem Namen Dela. Hintergrund ist eine Umstrukturierung innerhalb der japanischen Unternehmensgruppe Buffalo Inc., der Muttergesellschaft von Melco. Nun also Dela – mit gleich zwei neuen Netzwerkswitches namens Dela S5 und Dela S50.

Dela S5 und S50: Handgefertigt und ambitioniert

Aufbauend auf den Erfahrungen mit den Vorgängermodellen S1, S10 und S100, die allesamt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sollen die Dela S5 und Dela S50 eine nochmals gesteigerte Signalstabilität, geringere Jitter-Werte und eine hörbar feinere Musikwiedergabe mit sich bringen. Außerdem ist man bei Dela stolz auf die manuelle Fertigung in Japan.

Dela S5: High-End-Switch mit umfangreicher Konnektivität und ausgeklügeltem Clock-Design

Der neue Dela-S5-Switch richtet sich an Anwender mit besonders hohen audiophilen Ansprüchen an Streaming-Performance und Systemintegration. Der in einem massiven Metallgehäuse untergebrachte Audio-Switch hüllt sich in ein rigides Chassis mit drei Millimeter starkem Stahlboden, Aluminium-Seitenwänden und einer Edelstahl-Rückseite. Im Inneren arbeitet ein aufwendig konstruiertes Netzteil mit sogenannter „Super Clear Dynamic Power Supply“-Technologie, die für eine besonders stabile Stromversorgung bürgen soll.

Ein zentrales Merkmal ist der NDK-Taktgeber, dem Dela extrem niedrige Jitterwerte attestiert. Für maximale Flexibilität bietet der S5 vier SFP+-Ports (10 Gbit/s-kompatibel) sowie sieben RJ45-Ports aus dem Hause Neutrik. Jeder Port lässt sich in der Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) anpassen oder bei Bedarf komplett deaktivieren – etwa zur Optimierung der Strom- und Signalführung in stark ausgelasteten Setups.

Zur einfachen Überwachung der Verbindungsqualität dienen farbige LED-Anzeigen an Vorder- und Rückseite, die sich dimmen oder vollständig abschalten lassen. Der Dela S5 richtet sich also offenbar an Puristen, die maximale Kontrolle über ihr Streaming-Setup wünschen – bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.

Dela S50: Kompakter Audioswitch mit Profi-Ambitionen

Darf es eine Nummer kleiner sein? Mit dem S50 stellt Dela eine kompakte Alternative vor, die sich technisch am Vorgängermodell S100 orientiert, dieses jedoch in entscheidenden Punkten weiterentwickelt. Der 215 mm breite S50 bietet drei SFP+-Ports und sechs RJ45-Ports, die sich ebenfalls einzeln konfigurieren oder deaktivieren lassen. Ein zusätzlicher USB-Stromausgang erlaubt die Versorgung externer Zubehörgeräte.

Die Stromversorgung basiert auf der „Clear Dynamic Power Supply“-Architektur, bekannt vom Server Melco N50. Das sorge laut Hersteller für geringe Verzerrungen und eine homogene Versorgung der digitalen Signalwege. Auch der S50 bietet visuelles Monitoring über Farb-LEDs, die bei Bedarf abgeschaltet werden können.

Der Dela S50 ersetzt den S100 im Portfolio und positioniert sich als audiophiler Einstieg in die Welt der netzwerkoptimierten Musikwiedergabe.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Audioswitches sollen ab Ende Oktober 2025 verfügbar sein. Der Dela S50 wechselt für 3.749 Euro den Besitzer – und der Dela S5 für 8.999 Euro.

