Definitive Technology BP9000 & Demand-Lautsprecher

Vor 28 Jahren in Kalifornien gegründet und aktuell in mehr als 40 Ländern erhältlich: Der mittlerweile zum Verbund von Sound United (u.a. Denon, Marantz, Polk Audio und Classé) gehörende Lautsprecherhersteller Definitive Technology ist mit seinem Portfolio nun auch im hiesigen Markt am Start. Im Fokus stehen die hochwertigen Lautsprechermodelle der BP9000- und Demand-Serie sowie die In-Wall-Reihen DI und UIW.

Die vier auf Aluminiumsockeln ruhenden Definitive Technology BP9000-Standlautsprecher (BP9080X, BP9060, BP9040 und BP9020) warten nicht zuletzt mit integrierten Aktivsubwoofern auf – das Spitzenmodell BP9080X zudem mit einem oberseitig montierten Atmos-Modul, die anderen Modelle lassen sich hier nachrüsten. Eine „Bipolar-Technik“ sorge aber so oder so stets für „raumfüllenden, immersiven Klang“, verheißt die Pressemitteilung. Ein justierbares „Forward-Focused Bipolar Array“ ermögliche bei alledem eine „Klangeinstellung ganz nach dem individuellen Geschmack“. Die Standmodelle (links im Bild) werden um drei Center-Lautsprecher (CS9080, CS9060 und CS9040) sowie zwei bipolare Surround-Lautsprecher (SR9080 und SR9040) ergänzt.

Die Definitive Technology Demand-Serie (rechts im Bild: D11, D9 und D7) rekrutiert sich dagegen ausschließlich aus Kompaktlautsprechern. Eines der Highlights sei die besondere Anordnung der Treiber; in Verbindung mit einer „20/20 Wave Alignment Lens“ sorge der Aluminium-Kalottenhochtöner für ein langzeittaugliches Klangbild und ein verbessertes Abstrahlverhalten, ein leichter Versatz des Hochtöners minimiere unerwünschte Beugungseffekte aufgrund von Reflexionen an den Gehäusekanten. Auch die Mittelton-/Basstreiber wurden in ihrem Abstrahlverhalten entsprechend optimiert. Statt eines einfachen Reflexports kommen zudem in den Modellen D9 und D11 passive Bassstrahler zum Zuge. Eine perlgestrahlte Schallwand aus Aluminium und Hochglanz-Gehäuse ziert hingegen alle Modelle.

Zwei In-Wall-Lautsprecherserien – Definitive Technology UIW und DI – mit Gusskorbkonstruktionen und schwenkbaren Aluminiumkalotten (DI-Modelle) vervollständigen das Portfolio.

Kontakt

Definitive Technology | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://de.definitivetechnology.com/