Gaming wird zunehmend zum audiovisuellen Gesamterlebnis – und neben Grafikleistung rückt der Klang immer stärker in den Fokus. Velodyne Acoustics zeigt, wie sich mit hochwertigen Subwoofern auch am Schreibtisch oder im Wohnzimmer eine neue Dimension an Immersion erreichen lässt: präziser Tiefbass, der nicht nur hörbar, sondern spürbar ist.

Velodyne-Subwoofer: Für den Extrakick „ganz unten“

Explosionen, Motorengeräusche oder epische Soundtracks entfalten bekanntlich ihre volle Wirkung erst dann, wenn das Frequenzspektrum bis in die untersten Lagen reicht. Ein leistungsfähiger Subwoofer ergänzt klassische Lautsprecher- oder Headset-Setups um genau diesen Bereich und verleiht Spielszenen mehr Dynamik, Realismus und körperliche Präsenz.

Deep and deeper

Auf diesem Feld will nun auch Velodyne wildern – und empfiehlt aus diesem Grund sein Subwoofer-Portfolio explizit für Gamer. Da gibt es zunächst die Deep-Blue-Serie in mehreren Größen: Die Modelle mit 8, 10, 12 und 15 Zoll großen Treibern sollen kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsfähigkeit kombinieren. Speziell entwickelte Chassis mit vierlagiger Schwingspule und Doppelmagnet sollen auch bei großen Membranhüben präzise Kontrolle gewährleisten.

Angetrieben werden sie von Verstärkern mit rund 350 Watt Dauerleistung und bis zu 850 Watt Impulsleistung, wodurch dynamische Effekte und Musikpassagen souverän wiedergegeben werden. Die geschlossene Bauweise erleichtere zudem die Integration in Gaming- oder Multimedia-Umgebungen, heißt es bei Velodyne

Neue Einblicke mit dem MiniVee X

Etwas platzsparender fällt der MiniVee X aus, der trotz kompakter Bauform auf hohe Präzision und Pegelfestigkeit ausgelegt sei. Sein Force-Cancelling-Design mit aktivem und passivem 8-Zoll-Treiber reduziert Gehäuseresonanzen und sorgt für kontrollierten Tiefbass. Ein massiv versteiftes Gehäuse und eine Verstärkerleistung von 350 Watt RMS gehören zu weiteren Features der Subwoofer.

Für Gamer und Steampunk-Freunde besonders interessant: Neben der Standardversion ist auch eine transparente Acryl-Variante erhältlich, die die interne Technik sichtbar macht.

Die Preise der Deep-Blue- und MiniVee X-Subwoofer von Velodyne

Velodyne Deep Blue 8 Zoll: 999 Euro

Velodyne Deep Blue 10 Zoll: 1.199 Euro

Velodyne Deep Blue 12 Zoll: 1.399 Euro

Velodyne Deep Blue 15 Zoll: 1.799 Euro

Velodyne MiniVee X: 1.299 Euro

Velodyne MiniVee X Acryl: 1.999 Euro

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