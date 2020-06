Der neuseeländische Hersteller Design Build Listen (DBL) stellt einen neuen Phonovorverstärker namens DBL The Wand EQ Phono vor. „EQ“ steht hier jedoch nicht für Equalizer, sondern für „Emotional Quotient“ – es sei nämlich das Ziel dieser Phonovorstufe, die emotionale Quintessenz der Musik aus der Rille zu schöpfen, so die Pressemitteilung.

Das Gehäuse besteht aus massivem Birken-Sperrholz, was gute mechanische Stabilität bei gleichzeitig geringer Masse bieten soll. In der Vorstufe arbeitet eine „extrem ruhige J-FET-Schaltung“, die sowohl MC- als auch MM-Signale aufbereitet. Die Eingangsimpedanz ist in vier Schritten (82, 100, 475, 47000 Ohm) schaltbar.

Erhältlich ist die DBL The Wand EQ Phono sowohl als Standalone-Gerät wie auch als integrierter Bestandteil des DBL-Laufwerks Wand TT14-4.

Preise:

The Wand EQ Phono-Vorverstärker: 1.285 Euro

The Wand EQ als Upgrade fürs Laufwerk Wand TT14-4 (3.800 Euro): +1.000 Euro

Kontakt

Input Audio

Ofeld 15

24214 Gettorf



Telefon: +49(0)4346 – 60 06 01

E-Mail: b.hoemke@inputaudio.de

Web: https://www.inputaudio.de/