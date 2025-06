Auf der diesjährigen „World of Headphones“ im Rahmen der High End präsentierte Dan Clark Audio den offenen Kopfhörer „Noire XO“. Das Modell ist eine Weiterentwicklung des Aeon 2 Open und nutzt unter anderem das firmeneigene „Acoustic Metamaterial Tuning System“ (AMTS), das bisher ausschließlich in den Spitzenmodellen des Herstellers zum Einsatz kam.

Technologietransfer mit Metamaterial

Herzstück des Noire XO ist ein neu konzipierter magnetostatischer Treiber. Im Vergleich zur Vorgängerversion wurde die Steifigkeit des Treibers erhöht, was zu geringeren Verzerrungen, höherer Zuverlässigkeit und einem noch gleichmäßigeren Frequenzverlauf führen soll.

Spannendste Neuerung ist aber die Integration des genannten AMTS: ein akustisches Filtermodul, das stehende Wellen in den hohen Frequenzbereichen reduzieren und so zu einem ausgewogenen, detailreichen Klangbild beitragen soll. Diese Technologie wurde bislang nur in den Dan-Clark-Modellen Stealth, Expanse, E3 und Corina verwendet.

Gewichtsverteilung und Anschlüsse

Der Dan Clark Audio Noire XO verfügt über ein selbsteinstellendes Kopfband zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung sowie über neu entwickelte Ohrpolster aus synthetischem Veloursleder (Alcantara), das für besseren Komfort und reduzierte Wärmeentwicklung sorgen soll. Die Ohrpolster sind mit anderen Modellen der Aeon-Serie kompatibel.

Der Dan Clark Noire XO unterstützt verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter 3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke, 4-polige XLR und 4,4-mm-Pentaconn. Darüber hinaus sind die firmeneigenen VIVO-Kabel in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Auf der Zielkurve

In seiner Klangabstimmung orientiert sich der Noire XO an der sogenannten Harman-Zielkurve, die als Referenz für eine ausgewogene Wiedergabe gilt. Der Bassbereich ist laut Hersteller „ausgeprägt“, ohne dabei die räumliche Darstellung oder Transparenz zu beeinträchtigen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dan Clark Audio Noire XO ist ab sofort zum Preis von 1.399 Euro verfügbar.

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Tests von Dan-Clark-Audio-Produkten.

Kontakt

Audionext GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audiodomain.de

Web: https://www.audiodomain.de/