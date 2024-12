Dan Clark Audio kündigt mit dem Noire X einen neuen geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer an, der – so die Kalifornier – mit spannenden technischen Features und Neuentwicklungen komme, klanglich mit der Ausgewogenheit und Detailtreue deutlich teurerer Kopfhörer aufwarte und letztlich auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis optimiert sei.

Dan Clark Audio Noire X: Mit Metamaterial für einen linearen Frequnezgang

Der Dan Clark Noire X trägt seinen Namen wohl hauptsächlich wegen der kompromisslosen Schwarz-auf-Schwarz-Ästhetik. Der magnetostatische Kopfhörer Kopfhörer basiert auf den verbesserten hauseigenen AEON-Audiotreibern, die sich gegenüber den Vorgängern durch verminderte Verzerrungen und einen glatteren Frequenzgang auszeichnen sollen – und das mit hoher Serienkonstanz.

Hauptmerkmal des Noire X ist jedoch die Integration des AMTS-Tuningsystems von Dan Clark Audio, das bisher den Spitzenmodellen wie Stealth, Corina oder Expanse vorbehalten war. Hier kommt unter anderem Metamaterial (ein Material mit spezieller Durchlässigkeit für elektrische und magnetische Felder) zum Einsatz, um den Frequenzgang gezielt zu beeinflussen. Stehende Wellen im Hochfrequenzbereich – ein typisches Problem bei Kopfhörern -, die einen artifiziellen Beigeschmack verursachen können, sollen durch AMTS ebenfalls minimiert werden. Durch das zum Patent angemeldete Tuningsystem soll der Magnetostat laut Dan Clark Audio schlussendlich sehr „ausgewogene, luftige und nuancierte Höhen“ darbieten, und zwar ganz ohne „ermüdende Härten oder Artefakte“.

Besonderer Komfort

Weitere Features des Kopfhörers sind ein selbstspannender Kopfbügel sowie verbesserte Ohrpolster mit Alcantara-Synthetikveloursleder für, so verspricht der Hersteller, kaum spürbaren Sitz. Oder auch die Verwendung des sogenannten Gorilla-Glases fürs geschlossene Gehäuse: Ein spezielles Alkali-Aluminosilikat (Gorilla 3) soll das Glas deutlich kratz- und bruchfester machen als andere Glasmischungen.

Anschluss gesucht?

Verbessert habe man auch die Konnektivität: So lässt sich der Dan Clark Audio Noire X unsymmetrisch mit ¼-Zoll- oder Mini-Stereoklinken-Stecker anschließen, symmetrisch wiederum per vierpoliger XLR- oder 4,4-mm-Schnittstelle. Außerdem gibt es gegen Aufpreis ein Upgrade auf die hauseigenen Ultra-Premium-Vivo-Kabel in unterschiedlichen Längen und Anschlussoptionen.

Preis Dan Clark Audio Noire X: 1.099 Euro

Kontakt

Audionext GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audiodomain.de

Web: https://www.audiodomain.de/