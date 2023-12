Der Kopfhörerspezialist Dan Clark Audio (DCA) hat seinen geschlossenen Kopfhörer Ether C Flow nicht nur überarbeitet, sondern – so der Hersteller – komplett neu gestaltet. Damit einher geht ein neuer Name: Der Kopfhörer heißt jetzt Dan Clark Audio E3.

Dan Clark Audio E3: Das Beste aus zwei Welten?

Ein Entwicklungsziel des Dan Clark Audio E3 war es, die Vorteile der geschlossenen Kapsel mit einem „offenen Hörerlebnis“ zu vermählen. Hierzu hat Dan Clark Audio eine Reihe von technischen Finessen entwickelt.

Durch die besonders umfassende Isolierung der Kapseln soll sich ein „tiefschwarzer Hintergrund“ ergeben, vor dem ein höchst realistisches Klangbild entstehen soll. Hierfür setzt Dan Clark Audio auf einen brandneuen magnetostatischen Treiber, der inzwischen in der 5. Generation vorliegt, sowie ein zum Patent angemeldetes Metamaterial-Tuning-System (AMTS). Was verbirgt sich dahinter?

Nun, fast alle Kopfhörer haben mehr oder weniger mit stehenden Wellen im Bereich der höheren Frequenzen zu kämpfen, die sich aus der Interaktion zwischen Treiber und Gehörgang ergeben. Das AMTS ist ein sogenanntes Inline-System, das zwischen Wandler und Ohr platziert wird. Darin befinden sich Wellenleiter, Resonatoren und Elemente zur Diffusionskontrolle – diese sollen im Verbund besagte stehende Wellen minimieren und damit für einen besonders ermüdungsfreien und klaren Klang im Hochtonbereich sorgen.

Eine weitere Neuerung ist die Dual-Mode-Öffnung, die eine ausbalancierte und natürliche Bassperformance ohne unbotmäßige Überhöhungen bieten soll. Die Ohrmuscheln wurden zudem mit „Gorilla-Glass-3“ überzogen, eine dünne Schicht Alkalialuminosilikat sorgt hierbei für eine überdurchschnittliche Kratz- und Bruchfestigkeit.

Preis Dan Clark Audio E3: 2.459 Euro

Kontakt

Audionext GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audiodomain.de

Web: https://www.audiodomain.de/