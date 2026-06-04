Dali Vega: Luxuriöses, streamingfähiges All-in-One-System mit zehn Treibern

Dali wagt den großen All-in-One-Wurf: Mit dem neuen Vega präsentieren die Dänen ein ambitioniert anmutendes Konzept, das Design, Multiroom- und Wireless-Komfort sowie echte High-End-Technik in einem einzigen Gerät vereinen will. Optisch wirkt das Ganze wie ein raffinierter Mix aus Soundbar und klassischer 70er-Jahre-Anlage.

Dali Vega: Kompromisslos alltagstauglich

Entwickelt wurde Dali Vega, so heißt es in der Pressemitteilung des dänischen Unternehmens, für Musikliebhaber, die hochwertige Klangqualität ohne die Komplexität klassischer HiFi-Ketten suchen – gleichzeitig aber keine Kompromisse bei Technik, Design und Alltagstauglichkeit eingehen möchten.

Dabei verfolge man einen Ansatz, der deutlich über typische Lifestyle-Lautsprecher hinausgehe: Vega will aufwendige Lautsprechertechnik, leistungsstarke DSP-Verarbeitung, Multiroom-Streaming und intelligente Raumoptimierung in einem wohnraumfreundlichen Komplettsystem unterbringen.

Zehn Treiber und 400 Watt Leistung

Technisch betreibt Dali für den Vega erheblichen Aufwand. Im Inneren arbeiten insgesamt zehn eigens entwickelte Treiber, darunter ultraleichte 25-Millimeter-Gewebehochtöner mit Ferrofluid-Technologie und speziell ausgelegten Resonanzkammern. Die Bass- und Mitteltöner sind in einer rückwärtig gegeneinander arbeitenden Konfiguration aufgebaut, wodurch Gehäuseresonanzen reduziert und gleichzeitig hohe Dynamikreserven ermöglicht werden sollen. Angetrieben wird das System von acht separaten 50-Watt-Verstärkerkanälen mit insgesamt 400 Watt Leistung.

Ergänzt wird die Konstruktion durch Passivtreiber sowie die für Dali typischen Papier-Holzfaser-Membranen und verlustarmen Sicken. Ziel ist ein möglichst natürlicher, dynamischer und zugleich tiefreichender Klangcharakter.

Eigenentwickelte Stereo-Erweiterung

Besonderes Augenmerk legt Dali auf die räumliche Wiedergabe. Herzstück ist die neue, firmeneigene Technologie „Adaptive Stereo Enhancement“ (ASE). Diese analysiert das Eingangssignal in Echtzeit und erzeugt, so die Dänen, aus einem einzelnen Gerät eine deutlich breitere und räumlichere Klangbühne, ohne künstlich oder verfärbt zu wirken. Dali spricht hier bewusst nicht von klassischem Virtual Surround, sondern von einer „natürlichen Erweiterung des Stereobilds“.

Automatische Anpassung an Aufstellung und Position

Das Dali-Vega-System kann frei im Raum stehen oder an der Wand montiert werden – sowohl horizontal als auch vertikal. Eine automatische „Adaptive Orientation Adjustment“ erkennt die jeweilige Position und passt Stereoabbildung sowie Klangcharakter entsprechend an. Zusätzlich lassen sich Wand- und Ecknähe individuell berücksichtigen, um eine möglichst konsistente Wiedergabe in unterschiedlichen Wohnsituationen zu erreichen.

Ganz schön konnektiv

Für Streaming und Multiroom setzt Dali auf das bekannte BluOS-Ökoysystem. Unterstützt werden hochauflösendes Streaming, Wireless- und Multiroom-Wiedergabe sowie zahlreiche Streamingdienste. Ergänzt wird dies durch HDMI, analoge und optische Eingänge, USB-Audio, Bluetooth sowie Apple AirPlay 2.

Die Bedienung des Vega erfolgt über BluOS, Direktwahltasten oder ein intelligentes OLED-Display, das sich ebenfalls automatisch an die Ausrichtung des Lautsprechers anpasst.

Premiere und Preisvorstellung

Der All-In-One-Streaminglautsprecher Dali Vega wird in Kürze erstmals im Rahmen einer Präsentation auf der Wiener High End vorgestellt. Der Preis des Dali Vega soll bei Markteinführung im September bei 2.999 Euro liegen.