Dali möchte an den Erfolg der Oberon-Reihe anknüpfen, die seit 2018 eine wichtige Rolle im Portfolio der Dänen spielt. Zu diesem Zweck wurde der dort verfolgte Ansatz nun sowohl technisch als auch gestalterisch weiterentwickelt und eine Reihe neuer Lautsprecher entworfen. Mit der neuen Sonik-Serie lanciert Dali eine Lautsprecherfamilie, die sich an ein breites Publikum richtet: von HiFi-Neulingen bis hin zu erfahrenen Musik- und Heimkinofans.

Dali Sonik: Sieben Modelle für (fast) alle Zwecke

Die sieben Modelle der Sonik-Serie decken unterschiedliche Einsatzbereiche ab, unter ihnen befinden sich kompakte Regallautsprecher, ausgewachsene Standlautsprecher, aber auch spezialisierte Varianten für die Wandmontage und den Heimkinoeinsatz. Laut Dali basieren die Neuentwicklungen auf Technologien aus den oberen Baureihen (Kore, Epikore, Epicon) – darunter neu konstruierte Treiber, überarbeitete Magnetsysteme und ein aktualisiertes Gehäusedesign.

Zentral

Im Zentrum der Sonik-Serie steht ein neuer 29-Millimeter-Softdome-Hochtöner, der eine breite Abstrahlung und verbesserte Performance bieten soll. In den größeren Modellen Sonik 7 und Sonik 9 kombiniert Dali diese Kalotte mit einem zusätzlichen Planartreiber zu einem Hybrid-Hochtonsystem, das in Sachen Abstrahlverhalten und Detailauflösung nochmals eine Schippe drauflegen soll.

Im Verbund

Die Tief-/Mitteltöner der Sonik-Serie basieren auf Dalis Clarity-Cone-Membranen aus Papier-Holzfaser-Verbundmaterial, die auf möglichst geringe mechanische Verluste hin konstruiert wurden. In Kombination mit dem sogenannten SMC-Magnetmaterial – bekannt aus Dalis Epicon-Linie – sollen Verzerrungen insbesondere im Mitteltonbereich reduziert werden. Für die Bassreflexabstimmung kommen strömungsoptimierte Ports mit sogenannter Dual-Flare-Geometrie zum Einsatz.

Gehäuse, Design und Varianten

Gehäuseseitig setzt Dali auf MDF und interne Versteifungen sowie auf voneinander getrennte Kammern für die Tieftöner und hochwertige Folienoberflächen. Zur Auswahl stehen vier Farbvarianten: Black Ash, Walnut, Natural Oak und Weiß. Optische Details wie Aluminium-Hochtönerplatten, magnetisch befestigte Frontgitter, neu gestaltete Anschlussterminals und – bei den Standlautsprechern – Aluminium-Spike-Outrigger vervollständigen das Design.

Umfassend

Die Dali-Sonik-Serie umfasst folgende Modelle: zwei Regallautsprecher (Sonik 1 und Sonik 3), drei Standmodelle (Sonik 5, Sonik 7, Sonik 9) sowie zwei Modelle für die Wandmontage (Sonik ON-WALL) bzw. für flexible Heimkinoaufstellungen (Sonik CINEMA). Letztere lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal nutzen.

Verfügbarkeit und Preise

Dalis Sonik-Lautsprecherserie wird ab dem 2. Februar 2026 weltweit erhältlich sein. Hier die Preisübersicht (Paarpreise, außer Cinema-Speaker):

Dali Sonik 1: 498 Euro

Dali Sonik 3: 698 Euro

Dali Sonik 5: 998 Euro

Dali Sonik 7: 1.498 Euro

Dali Sonik 9: 2.398 Euro

Dali Sonik ON-WALL: 650 Euro

Dali Sonik CINEMA: 499 Euro (Stück)

