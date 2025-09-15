Unter dem Motto „Back to HiFi“ startet der dänische Lautsprecherhersteller Dali eine Rabattaktion für seine beliebte „Opticon MK2“-Serie. Dabei gewährt Dali über teilnehmende Fachhändler bis zu 20 % Preisnachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung der Opticon-MK2-Lautsprecher.

Begeistert einsteigen

Ziel ist es, mehr Menschen für hochwertige Klangwiedergabe zu begeistern – zu einem attraktiven Einstiegspreis. Die Opticon MK2 Reihe markiert bei Dali bekanntermaßen den Einstieg in das audiophile Segment und vereint gleichwohl zahlreiche Merkmale aus den höheren Serien des Herstellers.

Aus den oberen Regalen …

Dazu zählt unter anderem das für Dali typische Hybrid-Hochtonmodul, das in dieser Preisklasse außergewöhnliche Detailauflösung und eine weite Bühnenabbildung ermöglichen soll. Auch die firmeneigene SMC-Technologie (Soft Magnetic Compound) findet sich bei den Dali Opticon MK2 wieder. Sie reduziert klangschädliche Verzerrungen im Magnetantrieb der Tief- und Mitteltöner und trägt damit zur hohen Klarheit und Natürlichkeit des Klangbilds bei, heißt es aus Dänemark.

Made in DK

Weiteres zentrales Merkmal der „Dali Opticon MK2“-Lautsprecher ist die Produktion am Firmenstandort in Nørager, Dänemark. Die komplette Fertigung, vom Chassis bis zur Gehäusemontage, findet im eigenen Werk statt – ein Qualitätsmerkmal, das in Zeiten global fragiler Lieferketten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Sechsy!

Zur Auswahl stehen insgesamt sechs Modelle: zwei Standlautsprecher (Dali Opticon 6 MK2 & Opticon 8 MK2), zwei Kompaktlautsprecher (Dali Opticon 1 MK2 & Opticon 2 MK2), ein Wandlautsprecher (Dali Opticon LCR MK2) sowie der Centerlautsprecher Dali Opticon VOKAL MK2 für den Heimkinoeinsatz. Alle Lautsprechermodelle sind Teil der Aktion und ab sofort bis zum 12. Oktober 2025 zu besagten Sonderkonditionen beim autorisierten Dali-Fachhandel in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Österreich erhältlich.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de