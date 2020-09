Sie sind auf der Suche nach einem Musiksystem, das sich dezent in den Wohnraum einfügt und ohne störende Kabel auskommt? Dann wäre das neue Lautsprechersystem Dali Oberon C für Sie interessant. Es besteht aus drei Lautsprechermodellen und einer Steuerzentrale namens Dali Sound Hub Compact.

Der Sound Hub Compact verfügt nicht nur über einen Bluetooth-Empfänger, er kommt auch mit einem analogen Hochpegeleingang (Cinch), zwei optischen Digitaleingängen und einem HDMI-Input. Er fungiert zugleich als Schaltzentrale und Sender, der das an den Eingängen anliegende Signal in 24 Bit/96 kHz an die Oberon-C-Lautsprecher sendet.

Empfangsseitig lässt sich zwischen dem Kompaktlautsprecher Dali Oberon 1 C, dem Standlautsprecher Oberon 7 C und dem extraflachen Wandlautsprecher Oberon On-Wall C auswählen. In Dalis Oberon-C-Serie sind die gleichen Treiber wie in der klassischen Oberon-Serie verbaut, doch in ihren Gehäusen finden zusätzlich noch zwei 50-Watt-Verstärker Platz – es handelt sich bei allen Lautsprechern um Zweiwegesysteme.

Das Oberon-C-System ist übrigens aufwärtskompatibel. So sind auch die kabellosen Lautsprecher der Dali-Rubicon-C-Serie und der Callisto-C-Serie in der Lage, die Signale des Sound Hub Compact zu empfangen. Andersherum geht es aber auch: Wer mit der Oberon-C-Serie auch direkt per LAN/WLAN streamen möchte, der kann den größeren Bruder des Sound Hub Compact als Sender nutzen, er hört auf den Namen Dali Sound Hub (ohne „Compact“).

Preise:

Dali Oberon 1 C: 998 Euro

Dali Oberon 7 C: 1.698 Euro

Dali Oberon On-Wall C: 1.198 Euro

Dali Sound Hub Compact (Steuerzentrale): 299 Euro

