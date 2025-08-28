Mit dem neuen Modell Kupid zeigt der dänische Hersteller Dali nicht nur sein Herz für den Gott der Liebe, sondern erweitert sein durchaus illustreres Portfolio um einen preiswerten kompakten Passiv-Lautsprecher, der audiophilen Klang besonders einfach zugänglich machen soll.

Danish Philosophy

Der knapp 24 Zentimeter hohe und je drei Kilogramm wiegende Dali Kupid basiere, so heißt es bei den Dänen, auf Technologien und vor allem einer Soundphilosophie, die aus Dalis höherpreisigen Serien stammen. Dafür sollen unter anderem ein 4,5-Zoll-Tiefmitteltöner mit Papier-Holzfaser-Membran und ein ab 2.100 Hertz aufwärts spielender 26-Millimeter-Softdome-Hochtöner verantwortlich zeichnen. Der Frequenzgang des gesamten Kupid-Systems wird mit 63 bis 25.000 Hertz (±3 dB) angegeben.

Sanft & kohärent

Die Treiber werden von einer auf Phasenkohärenz trainierten und mit sanften Roll-Offs arbeitenden Frequenzweiche angesteuert. Die Gehäusekonstruktion mit Bassreflexöffnung sei so ausgelegt, dass auch bei wandnaher Aufstellung eine saubere Basswiedergabe erreicht werde, so der Hersteller.

Easy to please

Man habe bei der Entwicklung Wert darauf gelegt, dass die Impedanz konstant über 4 Ohm liege, sodass der Dali Kupid mit einer Vielzahl von Verstärkern, darunter auch kompakte All-in-One-Systeme, harmonieren soll. Die empfohlene Verstärkerleistung reicht von 40 bis 120 Watt. Die Empfindlichkeit ist mit 83 dB/W/m eher niedrig: Die Kupid seien laut Dali zwar ebenso für leise wie laute Musikwiedergabe kompetent, wer härter abrocken will, sollte aber doch eher zu kräftigeren Amps greifen.

Gib mir fünf

Die Dali Kupid werden in fünf Farbausführungen erhältlich sein: Black Ash, Walnut, Caramel White, Golden Yellow und Chilly Blue. Passend zur jeweiligen Gehäusefarbe sind die Frontgitter sowie die Membranen farblich abgestimmt. Im Lieferumfang enthalten sind überdies Wandhalterungen mit passenden Schrauben, Gummifüße sowie – keine Selbstverständlichkeit in dieser Preisklasse – magnetisch haftende Frontgitter.

Preise und Verfügbarkeit

Ein Paar der neuen Dali Kupid soll 338 Euro kosten – die Markteinführung der Lautsprecher ist für den 1. Oktober 2025 angestrebt.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de