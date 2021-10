Der dänische Hersteller Dali hat bereits 2018 diverse aktive Wireless-Lautsprecher vorgestellt, bei denen die digitalen Audiodaten kabellos per verlustfreier Funkverbindung über den Dali Sound Hub übertragen werden. Dazu gehören die Callisto C, Oberon C und Rubicon C (oben im Bild zu sehen).

Dali Equi: Alles unter einem Dach

Nun gibt Dali bekannt, seine kabellosen Streamingprodukte – also Lautsprecher und Elektronikkomponenten gleichermaßen – unter der neuen Familienbezeichnung „Equi“ unterzubringen. Der Name ist Programm: Denn Equi („das Gleiche“) soll bedeuten, dass sämtliche Mitspieler der Serie gleichermaßen für authentischen Klang bürgen und insofern gleichberechtigt sind, als dass sie modular kombiniert werden können – bis hin zum 7.1-Surround-Set.

Inzwischen hat die Dali-Equi-Produktlinie auch eine eigene Seite bekommen: Hier können Sie sich über die Equi-Familie informieren.

Und wenn Sie neugierig geworden sind: Hier geht’s zu unserem Test der Dali Oberon 7C.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de