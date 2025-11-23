Im weißen Gewand: Die High-End-Lautsprecherserie Epikore von Dali erhält Zuwachs in stilistischer Hinsicht, denn ab sofort ist die komplette Serie auch in einer eleganten Ausführung in Hochglanz-Weiß erhältlich. Damit erweitert Dali die bisher verfügbaren Optionen – Schwarz, Nussbaum und Maroon – um eine moderne, minimalistische Designvariante.

Dali Epikore: Weiß und Grau in Harmonie

Für die neueste Version kombiniert Dali die glänzend weiße Lackierung mit einem grauen Frontgrill, was dem Lautsprecher ein besonders edles, wohnraumfreundliches Erscheinungsbild verleihen soll.

Mit der Epikore-Serie, die sich technologisch eng an Dalis Flaggschiffmodell Kore orientiert, vereint die dänische Manufaktur über 40 Jahre Entwicklungserfahrung mit modernen Konzepten: Zum Einsatz kommen unter anderem das patentierte EVO-K-Hybrid-Hochtönermodul, SMC-Gen-2-Magnetsysteme und die klanglich auf Feinzeichnung optimierten Clarity-Cone-Treiber.

Made in Denmark

Die Verarbeitung der Epikore-Serie erfolgt wie gewohnt vollständig im dänischen Dali-Werk im nordjütländischen Noerager – von den Gehäusen über die Treiber bis hin zur Endmontage. Der neue Weißton wird dabei in mehreren Arbeitsschritten zu einem makellosen Hochglanzfinish verarbeitet – inklusive nachhaltiger Produktionsstandards und handwerklicher Sorgfalt, heißt es bei Dali.

Wir hatten schon die Gelegenheit, das Topmodell Dali Epikore 11 in einem ausführlichen Test unter die Lupe zu nehmen. Hier geht’s zum Testbericht.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Farbvariante der Dali-Epikore-Lautsprecher ist ab sofort erhältlich. Die Paarpreise sind für alle Ausführungen identisch und reichen von 9.998 Euro für die Dali Epikore 3 bis hin zu 43.998 Euro für die Dali Epikore 11.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de