Dali Dealer Days: Aktionswoche zur Rubikore-Serie

Sie interessieren sich für Lautsprecher von Dali und wollen schon lange mal den einen oder anderen zur Probe hören? Dann stehen die Zeiten gut, denn Anfang November plant der deutsche Vertrieb mit zahlreichen Fachhandelspartnern eine Aktionswoche – der Schwerpunkt liegt auf der neuen Rubikore-Serie, überdies lassen sich die Modelle der Epikore-Linie erleben.

Epikore & Rubikore im Überblick

Dalis Epikore-Serie ist die Toplinie des Herstellers und umfasst seit kurzem vier Vertreter: den Kompaktlautsprecher Epikore 3 sowie drei Standboxen, nämlich die Dali Epikore 7, 9 und 11. Letztere ist das zweitgrößte Modell im Line-up der Dänen und wurde von uns bereits getestet. So auch jüngst die Dali Rubikore 2, eine Kompakte für knapp 2.600 Euro, die zusammen mit zwei Towern, einem On-Wall- und einem Cinema-Lautsprecher die Rubikore-Linie bildet.

Dali-Aktionstage

Mit den Aktionstagen vom 04.11. bis 09.11.2024 will Dali zusammen mit dem Fachhandel den Fokus auf hochwertige HiFi-Anlagen und Klangerlebnisse legen, und ganz speziell auf die Dali-Rubikore-Serie. Denn, so Frank Hagemann vom deutschen Vertrieb: „Ihr lokaler HiFi-Experte ist der beste Ansprechpartner, wenn es um die individuelle Beratung und das private Hörvergnügen geht. Gerade in Zeiten, in denen der Onlinehandel boomt, möchten wir die Stärken des Fachhandels hervorheben und fördern.“

Eine Übersicht der an den „Dali Dealer Days“ teilnehmenden Fachhändler finden Sie hier. Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

PS: Unsere aktuellen Testberichte finden Sie hier: Dali Rubikore 2 und Dali Epikore 11.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de