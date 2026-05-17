Zielsicher: Der neue DAC/Kopfhörerverstärker Lotoo Gungnir

Der Name „Gungnir“ stammt aus der nordischen Mythologie und bezeichnet den legendären Speer Odins – der mithin auch als Symbol für Präzision, Kraft und absolute Zielgenauigkeit herhält. Genau diese Eigenschaften sieht Lotoo, die Audiomarke des chinesischen Elektronikspezialisten Beijing Infomedia Electronic Technology, als Leitbild für ihren neusten Wurf: Der Lotoo Gungnir ist als DAC und Kopfhörerverstärker konzipiert und soll sowohl in Desktopsystemen als auch in großen, stationären Anlagen ein Volltreffer sein.

Klare Zielsetzung

Lotoo verfolgt beim Gungnir einen Ansatz, der im Desktop-Bereich vergleichsweise selten geworden ist. Statt möglichst viele Funktionen in eine kompakte Streamingbox zu integrieren, versteht sich der Gungnir als audiophile Schaltzentrale mit klarer High-End-Ausrichtung – entwickelt für hochwertige Kopfhörer ebenso wie für anspruchsvolle Aktivlautsprecher- oder Stereo-Setups.

High-End-Architektur im kompakten Format

Technisch orientiere sich der Lotoo Gungnir ausdrücklich an klassischen großen High-End-Systemen: Ein aufwändiger Dual-Mono-Aufbau mit unabhängigen linken und rechten Signalwegen, eine leistungsstarke Kopfhörerverstärkung sowie Lotoos proprietäre LTTP-Funkübertragung sollen dem Gungnir laut Pressemitteilung Referenz-Staus verleihen, egal ob man den Musikstrom per Line Out oder Kopfhörerausgang abzapfe.

Kein Störungen, bitte

Überdies habe man die analoge Stromversorgung, die digitale Signalverarbeitung und die analogen Ausgangsstufen derart voneinander separiert, dass Übersprechen und gegenseitige Störeinflüsse äußerst gering ausfielen. Die diskret aufgebaute Schaltung soll zudem selbst bei hohen Ausgangsleistungen einen extrem niedrigen Grundrauschpegel ermöglichen – ein Punkt, der insbesondere bei hochwertigen Kopfhörern und empfindlichen In-Ear-Systemen entscheidend sein kann.

Das Wandlerherz

Mit Blick auf die D/A-Wandlung setzt Lotoo auf zwei AK4499-DACs in Kombination mit zwei AK4191-Chips, die das volle Potenzial der aktuellen AKM-Architektur ausschöpfen sollen. Ziel der Entwicklung sei eine besonders präzise Wandlung mit hoher Dynamik und wie bereits erwähnt sehr niedrigen Verzerrungen sowie außergewöhnlich sauberer Kanaltrennung gewesen, heißt es.

Gerne auch schwierige Aufgaben …

Besonderes Augenmerk legt Lotoo auf die Verstärkersektion. Diese wurde laut Hersteller speziell darauf ausgelegt, selbst eklektisch anspruchsvolle Kopfhörer kontrolliert und verzerrungsarm anzutreiben. Gleichzeitig soll die Schaltung genügend Reserven für dynamische Spitzen und hohe Pegel bieten, ohne dabei an Feinauflösung oder Kontrolle zu verlieren.

Verlustfreie LTTP-Funkübertragung

Eine weitere Besonderheit des Lotoo Gungnir ist die Unterstützung von LTTP Wireless Transmission. Speziell für die Übertragung von verlustfreiem und hochauflösendem Audio entwickelt, soll die proprietäre Technologie laut Lotoo eine Funkübertragung mit bis zu 96 kHz/24 Bit samt besonders niedriger Latenz ermöglichen.

Premiere, Preis und Verfügbarkeit

Der neue DAC/Kopfhörerverstärker Lotoo Gungnir wird auf der High End in Wien im Bereich World Of Headphones in Halle X4 Stand M07 und außerdem auf Level 1 im Raum 1.98 zu sehen und zu hören sein. Der Preis: 3.399 Euro für den Gungnir und 629 Euro fürs optionale Stromversorgungsupgrade LPX-01, das übrigens auch digitale Quellgeräte (DACs, Kopfhörerverstärker, Festplatten) anderer Hersteller klanglich aufwerten soll.