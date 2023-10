Na, das ist ja mal echt eine Neuigkeit: Die britische HiFi-Schmiede Cyrus stellt mit dem TTP ihren ersten Schallplattenspieler vor. Cyrus entwickelte schon vor fast 10 Jahren eine Phonovorstufe namens Phono-Signature – nun bekomme dieses „Kernstück der Produktpalette“ mit der Einführung des Cyrus TTP einen würdigen Plattenspieler an die Seite gestellt, so die Briten.

Cyrus TTP: Riemengetriebener Plattenspieler mit Upgrade-Option

Der Cyrus TTP ist ein Riementriebler, der von einem Gleichstrom-Synchronmotor angetrieben wird und eine ausgefeilte digitale Steuerschaltung für minimale Gleichlaufschwankungen spendiert bekommen hat. Er kann Schallplatten mit 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute abspielen, die Umschaltung erfolgt per Taster im typischen Cyrus-Stil, die an der Frontplatte platziert wurden.

Zarge und Plattenteller des Cyrus TTP werden per CNC aus massiven Aluminiumblöcken gefräst. Der Plattenteller mit einer Achse aus gehärtetem Stahl rotiert in einem – so Cyrus – ultrapräzisen, selbstschmierenden Lager, das in einem Alusockel ruht. Der Tonarm ist bewusst als Leichtgewicht konstruiert und soll durch intelligente Masseverteilung sowie die nahezu reibungsfreien horizontalen und vertikalen Lager äußerst resonanzarm auftreten.

Der 24 Kilogramm schwere Plattenspieler wird ohne Tonabnehmersystem ausgeliefert und kann auf Wunsch mit der optional erhältlichen Cyrus-PSU PSX-R2 ein Upgrade erfahren – für eine noch stabilere und störungsfreiere Stromversorgung. Außerdem betont man bei Cyrus den geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb.

Erhältlich ist der Cyrus TTP ab Ende Oktober 2023. Wer vorab schon mal einen Blick riskieren möchte, darf sich auf die Weltpremiere freuen, die auf der Warschauer Audio Video Show (27. – 29. Oktober) stattfindet. Auch auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig (4. – 5. November) ist der Cyrus TTP in Augenschein zu nehmen.

Preis Cyrus TTP: 4.895 Euro

Kontakt

Bellevue Audio GmbH

Kessebürener Weg 6

59423 Unna



Telefon: +49(0)2303 - 3050178

E-Mail: office@bellevueaudio.de

Web: https://bellevueaudio.de/