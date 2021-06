Cyrus Phono Signature Phonovorstufe

Wie der in Unna ansässige Bellevue Audio (der Deutschland- und Österreichvertrieb für Cyrus Audio) mitteilt, macht der britische Hersteller Cyrus anlässlich der Record Store Days 2021 am 12. Juni und 17. Juli allen Vinylfreunden ein ganz besonderes Angebot: Die Phonovorstufe Cyrus Phono Signature wird im Doppelpack mit dem Zusatznetzteil PSX-R2 mit einem Preisnachlass von 500 Euro angeboten.

Cyrus Phono Signature: Technik

Diese Phonovorstufe kommt mit vier unsymmetrischen Cinch-Eingängen, die jeweils in MM- und MC-Konfiguration laufen können. Ausgangsseitig ist der Preamp mit je einem XLR- und Cinch-Abgriff ausgestattet. Der MC-Zweig kann in Bezug auf Gain (40 bis 70 dB), Eingangsimpedanz (11 bis 47.000 Ohm) und -kapazität (220 pF bis 3 nF) konfiguriert werden – und natürlich können die Konfigurationen für alle vier Eingänge abgespeichert werden. Ebenfalls an Bord ist ein zuschaltbares Subsonic-Filter.

Die separate Stromversorgung PSX-R2 beschickt, sobald sie angeschlossen ist, alle klangrelevanten Baugruppen der Cyrus Phono Signature mit Strom; die eingebaute muss sich nur noch um die Relais und das Display „kümmern“.

Der Preisnachlass wird gewährt vom 1. Juni 2021 bis 31. Juli 2021.

Eine Händlerliste finden Sie auf der Website von Bellevue Audio (s.u.).

Aktionspreis Cyrus Phono Signature und PSX-R2: 2.590 statt 3.090 Euro

Kontakt

Bellevue Audio GmbH

Kessebürener Weg 6

59423 Unna



Telefon: +49(0)2303 - 3050178

E-Mail: office@bellevueaudio.de

Web: https://bellevueaudio.de/