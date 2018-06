Auf der diesjährigen Münchner High End wurde er vorgestellt: der Vollverstärker Cyrus ONE HD. Der neue Integrierte ist oberhalb des schon existierenden Cyrus ONE angesiedelt und wurde mit der 4. Generation des Hybrid-Class-D-Verstärkers des britischen Herstellers ausgestattet, was, so die Pressemitteilung, einen „sensationellen Klang“ ermögliche.

Der Cyrus ONE HD besitzt eine Reihe digitaler Eingänge (USB-B, je einmal koaxiales und optisches S/PDIF, Bluetooth aptX HD), drei analoge Hochpegelinputs sowie einen MM-Phonoeingang – und kommt ausgangsseitig mit doppelt ausgeführtem Lautsprecherterminal und einer Kopfhörerbuchse.

Die überarbeitete Vorstufensektion soll ein besseres Dynamikverhalten garantieren – und die Class-D-Endstufe stellt 100 Watt an 6 Ohm bereit. Eine Fernbedienung bringt der Cyrus ONE HD übrigens nicht mit: Die Steuerung erfolgt über die Cyrus-ONE-App, die für iOS- und Android-Devices zur Verfügung steht.

Preis Cyrus ONE HD: 1.295 Euro

