Der britische Hersteller Cyrus – wir hatten übrigens schon zwei Geräte im Test – kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung die Einführung des Smart-Audiosystems Cyrus ONE Cast an. Das schlanke Gerät bietet zahlreiche Funktionen auf engstem Raum.

Zuerst mal zur Einsortierung: Es handelt sich um einen Verstärker mit Streamer, der mit allen drei großen Sprachassistenten (Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Siri) gesteuert werden kann. Er versteht sich aber auch mit allen wichtigen Musik-Streaming-Apps, es ist also keine separate App erforderlich – dabei wird eine direkte Verbindung zum Musikdienstanbieter hergestellt. Es können hochauflösende Audiodateien bis zu 24 Bit/96 kHz verarbeitet werden.

Der Cyrus ONE Cast ist multiroomfähig – man kann ihn mit einem Namen und Standort versehen, sodass mehrere ONE-Cast-Geräte parallel verwendet oder auch in bestehende Multiroom-Setups integriert werden können.

In der Endstufe kommen Hybrid-Class-D-Verstärker zum Einsatz, die 100 Watt pro Kanal leisten. Eine spezielle Schaltung erkennt dabei automatisch die Impedanz der Lautsprecher und passt die Endstufen daran an.

Neben den integrierten Wireless-Standards Google Cast, Apple Airplay und Bluetooth apt-X bietet das Gerät auch eine Vielzahl von kabelgebundenen Schnittstellen. So gibt es einen USB-Eingang, je einen optischen und koaxialen Digitaleingang, aber auch – hört, hört! – einen MM-Phono-Input sowie eine HDMI-ARC-Schnittstelle.

Preis Cyrus ONE Cast: 1.595 Euro

