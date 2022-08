Der Bellevue-Audio-Vertrieb mit Sitz in Unna macht allen in Deutschland und Österreich ansässigen HiFi-Freunden ein interessantes, zeitlich limitiertes Angebot. Wer ein beliebiges HiFi-Gerät in Zahlung gibt, erhält einen substanziellen Rabatt beim Kauf einer Cyrus-Komponente aus den Serien „Classic“ oder „XR“.

Sommeraktion von Cyrus: So funktioniert es

Sie interessieren sich für eine Komponente des britischen Herstellers Cyrus, etwa die kürzlich hier getestete Vor-End-Kombi Cyrus Pre XR / Stereo 200 oder den Vollverstärker Cyrus i9-XR? Dann können Sie noch bis einschließlich 31. August einen Preisnachlass von 30 Prozent erhalten, sofern Sie ein beliebiges (!) Hifi-Gerät in Zahlung geben, es muss sich dabei nicht zwingend um eine Cyrus-Komponente handeln.

Die Beratung und Abwicklung erfolgt, so Bellevue Audio, über die autorisierten Cyrus-Fachhändler in Deutschland und Österreich – hier geht’s zur Fachhändlerübersicht bei Bellevue Audio.

Na dann: Schauen Sie doch mal, ob Sie in Ihrer Asservatenkammer noch ein Schätzchen haben, von dem Sie sich trennen können …

Kontakt

Bellevue Audio GmbH

Kessebürener Weg 6

59423 Unna



Telefon: +49(0)2303 - 3050178

E-Mail: office@bellevueaudio.de

Web: https://bellevueaudio.de/