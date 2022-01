Der britische Hersteller Cyrus Audio hat zwei Neuigkeiten zu vermelden. Zum einen gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung, zum anderen wurde eine neue Partnerschaft eingegangen, die vor allem für Streamingfreunde spannend ist.

Nick Clarke: Neuer Geschäftsführer bei Cyrus

Nick Clarke ist in der Branche kein Unbekannter. Er war zuletzt bei Harman International als Senior Director of Global Engineering – und zwar in der Luxury-Audio-Sparte. Hier arbeitete er für klangvolle Marken wie Mark Levinson, Arcam, Lexicon oder Revel. Nun fungiert Clarke als Geschäftsführer bei Cyrus Audio, der bisherige Geschäftsführer Simon Freethy wechselt als Vorsitzender in den Vorstand.

Partnerschaft mit Lenbrook International

Ebenfalls neu ist die strategische Partnerschaft zwischen Cyrus Audio und Lenbrook International, Eigentümer und Entwickler des renommierten Streaming-Ökosystems BluOS. BluOS wird bereits bei anderen Marken wie beispielsweise NAD, Bluesound, Dali und Peachtree Audio eingesetzt. Mit Cyrus habe man einen weiteren engagierten und gut positionierten Partner gewonnen, sagt Gordon Simmonds, der CEO von Lenbrook Internatoinal.

