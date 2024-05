Die britische Kultmarke Cyrus Audio wird ab dem 1. September 2024 vom TAD Audiovertrieb mit Sitz in Aschau (Chiemgau) vertreten. Bis dahin liegt das Geschäft in den bewährten Händen von Werner Berlin von Bellevue Audio.

Vertriebsübernahme Cyrus Audio

In den vergangenen elf Jahren zeichnete Werner Berlin für den Vertrieb der Cyrus-Audio-Produkte verantwortlich. Er geht im Laufe dieses Jahres in den verdienten Ruhestand. Paula Knorn vom TAD Audiovertrieb sagt anlässlich der Übergabe: „Selten haben wir einen so gut organisierten Vertrieb erlebt und konnten so Hand in Hand die kommenden Schritte abstimmen.“

Cyrus feiert 2024 sein 40-jähriges Bestehen, für die nächsten Jahre sind zahlreiche neue Produkte angekündigt. Bei TAD dürfte das Unternehmen – wie zuvor bei Bellevue Audio – in den besten Händen und in guter Gesellschaft sein, denn: TAD hat viele weitere bekannte und gut beleumundete Marken wie Fyne Audio, Tannoy, Rega oder auch Unison Research im Portfolio. Besonderen Wert lege man bei TAD, so Paula Knorn, auf gute Lieferfähigkeit der Produkte und Rundum-Service inklusive eigener Werkstatt.

Wir wünschen Werner Berlin für seinen Ruhestand alles Gute – und dem TAD-Team weiterhin viel Erfolg!

Kontakt

Bellevue Audio GmbH

Kessebürener Weg 6

59423 Unna



Telefon: +49(0)2303 - 3050178

E-Mail: office@bellevueaudio.de

Web: https://bellevueaudio.de/