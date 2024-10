Wenn das kein Paukenschlag ist: Der bekannte Hersteller Cyrus legt eine neue Serie auf, die aus vier Komponenten besteht. Und nicht nur das: Erstmals wird auch das ikonisch-kantige Design der Cyrus-Komponenten angefasst und modernisiert, wenn auch mit ruhiger Hand.

Cyrus 40 Series: Komponenten und Weiterentwicklung

Die neue 40er Serie startet mit vier Geräten: dem Vollverstärker Cyrus 40 AMP, dem Netzwerkspieler Cyrus 40 ST, dem CD-Spieler Cyrus 40 CD und dem externen Netzteil 40 PSU. Das Gehäusedesign wurde, wie gesagt, sanft überarbeitet, es hat zwar noch die eine oder andere Kante, aber auch ein paar Rundungen hinzugewonnen.

Die „40“ im Seriennamen beziehe sich übrigens nicht auf den 40-jährigen Geburtstag Marke Cyrus, die Komponenten seien mithin keine Jubiläumseditionen, vielmehr habe man sie von Grund auf neu entwickelt, so der Deutschlandvertrieb TAD. Erhältlich sind die Geräte voraussichtlich ab Anfang November dieses Jahres, in 2025 soll eine ambitionierte Phonovorstufe hinzukommen.

Cyrus 40 AMP: Vollverstärker mit DAC und Ausbauoption

Der neue Cyrus 40 AMP kommt – so wie die anderen neuen Komponenten – im überarbeiten Design. Weiterhin handelt es sich um „halbe Portionen“, wenn man das klassische HiFi-Rackmaß als Maßstab nimmt.

Der Amp leistet pro Kanal 100 Watt an 6 Ohm, es wird allerdings nicht angegeben, nach welchem Schaltungsprinzip er arbeitet. Bemerkenswert ist die Konnektivität: Wir sehen auf der Rückseite vier Hochpegeleingänge und einen Phono-MM-Eingang sowie Zuspielmöglichkeiten für Digitalquellen (optisch und koaxial S/PDIF, USB-B und HDMI). Außerdem gibt es einen Pre- und einen Fixed-Out.

Die Digitalsektion setzt auf den 32-Bit-DAC ES9039Q2M von ESS-Sabre. Unterstützt werden, je nach Eingang, Daten bis zu 32 Bit/384 kHz, außerdem DSD256 und DOP128. Wer mag, kann den Cyrus 40 AMP über die Stromversorgung 40 PSU upgraden – er soll dann nicht nur noch besser klingen, sondern auch 13 Watt mehr pro Kanal leisten.

Cyrus 40 ST: Netzwerkplayer und Streaming Bridge

Der Cyrus 40 ST setzt auf die bekannte und stabile Streaming-Software BluOS. Er ist aber auch Roon-ready, versteht sich auf die lückenlose Dekodierung von MQA-Dateien sowie auf Apple AirPlay 2. Zuspielen lässt sich nicht nur via LAN und WLAN, es sind auch Digitaleingänge (optisch und koaxial) an Bord.

Für den Einsatz als Streamer stehen zwei Analogausgänge (Cinch) zur Verfügung – der Cyrus 40 ST kann aber auch als reine Streaming Bridge genutzt werden – hierfür gibt es je einen optischen und koaxialen Digitalausgang.

Cyrus 40 CD: Slot-In trifft „Servo Evolution“

Bei der Entwicklung des neuen Cyrus-CD-Spielers hat man vor allem Wert auf eine möglichst ungestörte Extraktion der Daten gelegt. Dahinter steckt die hauseigene „Servo-Evolution“-Lösung, die die Daten – so die Briten – mit besonderer Präzision auslese. Die Stromversorgung setzt auf getrennte Pfade für Servo- und Systemsteuerung sowie digitale Steuerkreise und DAC-Sektion.

Der Cyrus 40 CD stellt das Ergebnis seiner Arbeit sowohl analog (zwei Cinch-Ausgänge) als auch digital (Toslink/koaxial) bereit.

Cyrus 40 PSU: Besserer Klang und mehr Leistung

Das neue, smarte Netzteil Cyrus 40 PSU besitzt einen Ausgang, an dem ein beliebiges Gerät aus der 40 Series angeschlossen werden kann – was über ein Multicore-Kabel geschieht, das insgesamt fünf getrennte Spannungsversorgungen bereitstellt. So gibt es eine hochkapazitive Versorgung für digitale Schaltsektionen, zwei Festspannungs-Stromversorgungen für empfindliche Niederspannungs-Schaltungen und zwei regelbare Hochkapazitätsversorgungen für die Verstärkerstufen.

Alle drei vorgenannten Komponenten sollen von der Cyrus PSU 40 profitieren: Der 40 AMP durch mehr Leistung und noch transparenteren Klang, der 40 ST durch eine tiefere Klangbühne und detailliertere Wiedergabe – und der 40 CD durch besseres Timing und noch besseren Signal-Rausch-Abstand.

Preise:

Cyrus 40 AMP: 4.795 Euro

Cyrus 40 CD: 3.595 Euro

Cyrus 40 ST: 3.595 Euro

Cyrus 40 PSU: 2.995 Euro

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/