Heute ist Cyber Monday und damit startet Beyerdynamic seine Cyber-Week-Deals-Aktion. Nur diese Woche bietet das Heilbronner Unternehmen noch zahlreiche hochwertige Audioprodukte zu stark reduzierten Preisen an – teilweise werden über 60 Prozent Rabatt gewährt. Und wie schon in der Black Week legt Beyerdynamic ab einem Einkaufswert von 299 Euro das SPACE Speakerphone in der Farbvariante Aquamarine im Wert von 199 Euro gratis dazu.

Teil der Aktion sind Angebote auf bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sowie aktuelle Bestpreise, die so nur im Beyerdynamic-Online-Shop zu finden sind. Für die Gaming-Headsets MMX 300 PRO und MMX 330 PRO gibt es sogar eine „All-Inclusive-Preis“-Konfiguration in der hauseigenen Manufaktur.

Während der Cyber Week übernimmt Beyerdynamic die Versandkosten für alle Bestellungen ab 29 Euro. Und – wie gesagt – die Rabatte gibt es nur noch diese Woche bis einschließlich Sonntag, 08.12.2024. Danach ist Schluss.

Alle Deals und Angebote finden Sie hier: Beyerdynamic Cyber Week

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/