"Cyber Week 2025": Rabatte bei Beyerdynamic

Von der Black Week zur Cyber Week: Beyerdynamic bietet Nachschlag für alle Schnäppchenjäger und diejenigen, die sich kurz vor Weihnachten noch mit hochwertigen Audioprodukten versorgen wollen. Aus dem „Cyber Monday“ macht Beyerdynamic gleich eine „Cyber Week“: Noch bis zum 7. Dezember können Sie Rabatte von bis zu 60 Prozent auf den Normalpreis erhalten.

Rabatte + Goodies

Neben den Rabatten gibt es zusätzlich interessante Bundle-Pakete – und bei so manch einer Bestellungen legt Beyerdynamic noch ein Extra-Goodie mit ins Paket.

Sämtliche Cyber-Week-Aktivitäten finden im Onlineshop von Beyerdynamic statt – er ist also die zentrale Anlaufstelle. Dort sind die Normal- und Aktionspreise aufgelistet, sodass nach Herzenslust eingekauft werden kann.

Noch was obendrauf?

Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es noch das Bluetooth Speakerphone „Space“ (im Bild unten) in der Farbvariante „Nordic Grey“ im Wert von 199 Euro dazu – kostenlos ohne Aufpreis!

Audiophiler Musikgenuss … oder lieber spielen?

Wer lieber die Studioklassiker Beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro ordert, erhält im Aktionszeitraum passende Cases oder Ohrpolster zum halben Preis. Spannend für Gamer ist, dass sie für die Gaming-Headsets Beyerdynamic MMX 300 PRO und MMX 330 PRO im Aktionszeitraum eine kostenlose Personalisierung draufgelegt bekommen.

Täglich neue Deals

Es lohnt sich übrigens, täglich vorbeizuschauen, denn bis zum 07.12.2025 warten im Onlineshop von Beyerdynamic täglich neue Deals. Last but not least: Bei einem Bestellwert von mehr als 29 Euro gehen auch die Versandkosten auf die Kappe von Beyerdynamic.

Die Aktion läuft vom 01.12.2025 bis zum 07.12.2025. Na dann – frohes Shoppen!

