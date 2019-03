Aus Raider wird jetzt Twix. Na, ganz so einfach ist’s dann doch nicht, denn ansonsten ändert sich eben nicht „nix“, wie sich einer frisch aus Cottbus stammenden Pressemitteilung entnehmen lässt: Die Lautsprecher der litauischen Manufaktur AudioSolutions sowie die Elektronikkomponenten des neuseeländischen Elektronikspezialisten Perreaux werden in Deutschland ab sofort durch das im Spreewald ansässige Hörstudio und Distributionsunternehmen Cottbus HiFi vertrieben. Die Leitung obliegt Thomas Wendt, der für die bisher von Genuin Audio betriebene Deutschlanddistribution von AudioSolutions und Perreaux ebenfalls maßgeblich verantwortlich zeichnete.

Genuin Audio führt(e) als Hersteller auch stets highendige Eigenentwicklungen im Programm, wie etwa den bei uns getesteten, ebenso puristischen wie formidablen Endverstärker Genuin Nimbus – und wird das künftig ausschließlich tun.

„Mit der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes von Cottbus HiFi wollen wir eine klare Trennung zwischen Distributor und Hersteller vollziehen“, so Thomas Wendt zu der Neustrukturierung. Im auch schon bisher aktiven Hörstudio Cottbus HiFi seien sämtliche Komponenten von AudioSolutions und Perreaux vorführbereit – freilich ebenso im von dort aus selektierten und versorgten deutschen Händlernetz.

Näheres zu den Fachhandelspartnern sowie natürlich umfassende Informationen zu AudioSolutions-Lautsprechern und Perreaux-Elektronik finden Sie auf der Website von Cottbus HiFi (siehe unten).

By the way: Auch beim 45 Lenze zählenden Hersteller Perreaux gibt’s Bewegung. Martin van Rooyen gibt nach 20 Jahren die Kapitänsbinde ab, neuer Eigentümer ist Edwin Nieman – ebenfalls gebürtiger Holländer, darüber hinaus aber insbesondere Elektro-Ingenieur und Inhaber von Kamahi Electronics, einer Firma, die auf die kundenspezifische Entwicklung und Fertigung vielfältiger Produkte spezialisiert sei, so die Pressemitteilung. Die Expertise und Manpower von Kamahi Electronics sieht Thomas Wendt als stärkenden Faktor für Perreaux.

Falls Sie Lust haben, sich näher mit den litauischen und neuseeländischen Audio-Delikatessen zu befassen: Schmökern Sie einfach ein wenig in den Perreaux– oder AudioSolutions-Testberichten von fairaudio.

Kontakt

Cottbus HiFi

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Deutschland

Telefon: +49(0)355-38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.cottbus-hifi.de